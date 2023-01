PÅ KINO 27. JANUAR 2023: Alle som har vokst opp med Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme og Chuck Norris, vet å sette pris på en enkel og dum actionfilm.

Gerard Butler har vært en av de fremste eksponentene av slike sjangerfilmer de senere årene, og hans karisma og muskuløse ferdigheter sikrer at også «Plane» fungerer passe bra til sitt bruk.

Men hvor dum kan en film egentlig være? Denne inneholder nemlig en rekke hylende usannsynligheter som lekende lett kunne vært omgått. Når det er sagt, gjør «Plane» jobben der det teller mest, og fyller den effektive spilletiden med action av middels kvalitet.

Den franske regissøren Jean-François Richet («Beleiringen: Assault on Precinct 13», «Jacques Mesrine: Samfunnsfiende #1») sørger for en stødig fremdrift som delvis bøter for manusets dumheter.

FLYCREW PÅ BAKKEN: Flyvertinna Bonnie (Daniella Pineda), kaptein Torrance (Gerard Butler) og styrmann Dele (Yoson An) diskuterer situasjonen i «Plane». Foto: Kenneth Rexach/Lionsgate

Må nødlande på øy

Butler spiller flykaptein Brodie Torrance som jobber for Trailblazer Airlines og skal føre et passasjerfly fra Singapore til Honolulu via Tokyo på årets siste dag.

På Hawaii venter datteren, som har kommet over fra fastlandet i USA for å feire nyttårsaften sammen med faren sin (et enkelt manusgrep for å gi ham litt ekstra motivasjon).

Det er bare 14 passasjerer om bord i det store flyet (hvordan går det med Trailblazer Airlines, egentlig?), blant andre en fangetransport med den mordmistenkte amerikaneren Louis Gaspare (Mike Colter).

Dessverre mister flyet all elektronikk etter et lynnedslag, og må nødlande under dramatiske omstendigheter på en filippinsk øy.

Vondt blir verre når det viser seg at øya kontrolleres av kriminelle som er veldig glade i å ta gisler. Plutselig må kaptein Torrance redde sine passasjerer med andre egenskaper enn det som vanligvis kreves av en flykaptein.



Man må himle litt med øynene

Det blir tidlig klart at «Plane» ikke forholder seg særlig nøye til virkeligheten. Blant annet vil piloter og andre flyinteresserte få seg en god latter av hvordan filmen skildrer rutiner og prosedyrer i en cockpit, samt flere andre flytekniske forhold.

Den har også en del idiotiske scener, eksempelvis når Torrance forsøker å formidle viktig informasjon på en skrøpelig telefonlinje som kan brytes når som helst, og mottageren løper fra LAPTOPEN SIN på frenetisk jakt etter penn og papir.

Man kan selvsagt innvende at dette ikke er så farlig i en film som uansett ikke streber etter realisme, men selv innenfor disse fiksjonsrammene, må man himle litt med øynene.

Manusforfatterne Charles Cumming og J.P. Davis kunne nok med fordel ha gått et par runder til med flere scener før filmen gikk i produksjon.

DÅRLIG LINJE: Flykaptein Brodie Torrance (Gerard Butler) forsøker å få kontakt med omverdenen i «Plane». Foto: Kenneth Rexach/Lionsgate

Rettferdiggjør en liten kinorunde

«Plane» er produsert på et forholdsvis lavt budsjett (25 millioner dollar). Det er merkbart, blant annet i alle flysekvenser, som ser ut som de er skapt i en eldre utgave av Microsoft Flight Simulator, mens Brendan Galvins digitale foto har et blast utseende som gjør at man lengter etter 35 mm.

Persongalleriet er greit nok, uten å utmerke seg utover det aller nødvendigste. Evan Dane Taylor er akkurat passe skummel som øyas krimboss Datu Junmar, mens Yoson An er sympatisk som Torrances unge og forholdsvis ferske styrmann Samuel Dele.

Veteranen Tony Goldwyn tilfører nødvendig tyngde som Scarsdale, en tidligere offiser som leder redningsoperasjonen fra Trailblazer Airlines-hovedkvarteret i New York.

Det er likevel ingen tvil om at Gerard Butler er den store stjerna, og han bruker også denne gangen sin robuste fysikk og omgjengelige personlighet til å markere seg tydelig nok.

«Plane» er ikke like god som en del av de andre filmene han har prestert etter gjennombruddet som Kong Leonidas i Zack Snyders «300» (som er seg i en helt annen liga), for eksempel «Copshop», «Greenland», «Den of Thieves» og Mike Banning-trilogien «Olympus has Fallen», «London has Fallen» og «Angel has Fallen».

Den har likevel akkurat tilstrekkelige mengder av action, spenning og eventyr til at filmen så vidt rettferdiggjør en liten kinorunde før den sendes ut på strømming.