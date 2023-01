PÅ PRIME VIDEO FRA 27. JANUAR: «Shotgun Wedding» er en veldig enkel, og stort sett flat, actionkomedie hvor slemme pirater krasjer et bryllup på en idyllisk øy. Det er en film som lener seg tungt på at sjarmen fra stjernene Jennifer Lopez, Lenny Kravitz, Josh Duhamel og Jennifer Coolidge skal holde underholdningsfaktoren oppe, men det er ingen enkel oppgave når verken action, humor eller spenning putrer på mer enn svak sjangervarme. Manuset er av enkleste oppskrift. Kjemien mellom brudeparet i hovedrollen er aldri god nok til at det slår gnister av verken krangler, kjærlighet eller slåsskamper. Og skurkene er parodiske pappfigurer – uten at det blir morsomt. Heldigvis har filmen to stykk Jennifer på rollelisten. Jennifer Lopez («Hustlers») har nok kul karisma til å holde filmens kamphumør oppe. Og Jennifer Coolidge («The White Lotus») kanaliserer sin indre Rambo og leverer et av filmens actionteite høydepunkt. ANMELDELSE: The Banshees of Inisherin – Morsomt og melankolsk om brutt vennskap EN SMAK AV «WHITE LOTUS»: Jennifer Coolidge er i vinden om dagen, og hun er et av filmens høydepunkt som den fremmelige svigermoren Carol. Her sammen med den kameraglade ektemannen Larry (Steve Coulter). FOTO: Amazon Studios Pirater krasjer bryllupsfesten Tom (Josh Duhamel) drømmer om det perfekte bryllupet. Han har invitert familie og venner til en privat øy. Han har laget velkomstposer til alle gjestene. Han har dekorert ananasene med lyspærer. Og han har nesten ikke hatt tid til sin elskede Darcy (Jennifer Lopez). Det siste skaper litt friksjon i paradis. Det blir ikke bedre av at brudens far har invitert Darcys perfekte ekskjæreste Sean (Lenny Kravitz). Og det blir enda verre når en gjeng maskerte pirater ankommer øya. ANMELDELSE: The Last of Us – Et postapokalyptisk kvalitetsdrama! Via en rekke tilfeldigheter tar det kjeklende brudeparet opp kampen mot de gisseltakene skurkene. Og samtidig som fandenivoldsk besluttsomhet og heldige voldshendelser løser problemer og dreper slemminger, så jobbes det med romantikken. Problemet er bare at bortimot alt av dialog, vitser, handling og action er overfladisk sjangerfyll. Samt at Josh Duhamel blir for pregløs til å matche Jennifer Lopez – både som tøff actionhelt og i romantisk kjemi. ANMELDELSE: A Man Called Otto – Sentimental Hollywood-versjon IKKE INVITER EKSEN: Lenny Kravitz spiller ekskjæresten Sean, en litt for perfekt og rik eks som brudgommen Tom synes er vel så truende som de maskerte skurkene. FOTO: Amazon Studios Jennifer Lopez fortjener et mye bedre manus Selv om denne filmen stort sett går for det opplagte i både humor, slåsskamper og rollegalleri, så har den noen scener som slår godt fra seg. Jennifer Coolidge (som har levert fantastisk i to sesonger av Emmy-vinnere «The White Lotus») får her spille en type rollefigur som få i Hollywood gjør bedre enn henne. Og kirsebæret på den iskremen er noen actionscener som er herlig tullete i filmens siste akt. Og etter en seig første time, er det i finalen filmen har sine høydepunkt. Her slår manuset til med noen friske krusninger, og både dødsfall, overdrivelser og rollefigurutvikling løfter seg et hakk. Komikere som Cheech Marin (Cheech & Chong) og D’Arcy Carden (The Good Place) får vise glimt av sine kvaliteter. Og Jennifer Lopez viser at hun hadde fortjent å slå seg løs i en actionkomedie med mye bedre manus enn «Shotgun Wedding». Det bør Hollywood fikse til neste gang. Ingen minneverdig bryllupsfest dette, men det er grei nok frossenpizzaunderholdning for den som liker sjangeren og rollelisten. «Shotgun Wedding» har premiere på strømmetjenesten Prime Video 27. januar.

