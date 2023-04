PÅ APPLE TV+ FRA 21. APRIL: «Ghosted» er en romantisk actionkomedie fra manusforfatterne bak «Deadpool» (2016), og filmen har en drøss Hollywood-stjerner på rollelisten – dessverre får den lite ut av navnene på plakaten.

ANMELDELSE: Renfield – Sparer ikke på groteske virkemidler

Her blandes noen opplagte poeng rundt moderne datingproblematikk med generisk agentaction, hvor en CIA-agent må hanskes med en romantisk bondesønn og en gjeng skumle våpenhandlere.

POSTKORTROMANTIKK: Sadie (Ana de Armas) og Cole Riggan (Chris Evans) både bruker og tuller litt med klisjeene i «Ghosted». FOTO: Apple TV+

Til tross for et jevnt dryss av glimt i øyet, starter filmen like plastikkstivt som en julefilm fra Netflix.

Og selv om den referanseglade leken med sjangerklisjeene tar seg litt opp etter hvert som handlingen går over til humørfylte slåsskamper og teite Bond-skurker, så er ikke sjangerparodiene originale eller friske nok til å redde denne ellers tamme strømmefilmen.

Agenten som «ghostet» meg

Cole (Chris Evans) selger sin selvdyrkede honning på bondens marked. Der er også agenten Sadie (Ana de Armas) som trenger en pause etter et tøft oppdrag.

Etter en innledende krangel følger en magisk date, og Cole faller hodestups. Men da dagene og tekstmeldingene går uten at han hører fra Sadie, bestemmer han seg for å satse alt på en stor romantisk gest. Og dermed er han plutselig innblandet i et globetrottende agentspill.

PÅ OPPDRAG: Ana de Armas leverer noen vittige scener og kule slagsmål som den slagkraftig CIA-agenten Sadie. FOTO: Apple TV+

Filmen har Chris Evans, Ana de Armas og Adrian Brody i front, og en drøss av kjente overraskelser på gjestelisten. Men det smeller ikke av filmens stjernekraft.

Bortsett fra et par kjendisvittige høydepunkt, får regissør Dexter Fletcher («Rocketman») lite humormagi og romantisk kjemi ut av de dyktige skuespillerne.

Og filmen høster også sørgelig flate poenger ut av den daterelaterte vitsingen knyttet til ghosting, overivrig teksting og selfier uten samtykke.

Ikke «Deadpool»-kvalitet fra Paul Wernick og Rhett Reese

Det å skulle parodiere enkle sjangerfilmer og samtidig lykkes med å svinge innenfor de samme sjangerrammene, er en vrien øvelse som «Ghosted» dessverre ikke lykkes med.

Manusforfattererne Paul Wernick og Rhett Reese klarte det veldig godt da de skrev manus på den første «Deadpool»-filmen (2016), der var humoren drøy og manuset kreativt nok til å svinge som både treffsikker komedie og superheltaction.

ANMELDELSE: John Wick: Chapter 4 – vanvittige actionscener

En kan se glimt av denne metaglade fingerspissfølelsen i et par enkeltscener i «Ghosted» .

Her har de også fått manushjelp fra «Spider-Man»-duoen Chris McKenna og Erik Sommers. Og filmens morsomste øyeblikk kommer med referanser til tegneserieinspirert action og Marvels superhelt-univers.

Men altfor ofte blir dette bare en langdryg film som henter transportetapper og billige løsninger fra den samme sjangergryta den prøver å tulle med, og da blir dessverre resultatet to timer skuffende slapp popkornunderholdning.

«Ghosted» har premiere på strømmetjenesten Apple TV+ fredag 21. april.