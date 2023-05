PÅ NETFLIX 11. MAI: Den andre «Royalteen»-filmen følger samme oppskrift som den første, men nå er prinsesse Margrethe hovedingrediensen.

Den første «Royalteen»-filmen, basert på «Halve kongeriket»-bokserien av Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug, sluttet med en saftig cliffhanger, og neste film hopper rett inn i der vi ga oss.

Vi er på skoleball, musikken drukner, og Margrethe segner om. Hun kommer til seg selv på sykehuset. Der anbefaler legen psykiatrisk tilsyn, noe dronningen Sofia (Kirsti Stubø) kontant avviser. Så er det på med den proffe prinsessemasken og opp igjen.

Elli Rhiannon Müller Osbourne er igjen prinsessen, tvillingsøsteren til prins Karl Johan (Kalle), spilt av Mathias Storhøi, i den fiktive norske kongefamilien.

I historien om Kalle og kjæresten Lena (Ines Høysæter Asserson) var Margrethe full fasade, og av den kalde og krasse sorten, men i «Royalteen: Prinsesse Margrethe» kommer vi litt under overflaten.

«

Familien Bridgerton: Dronning Charlotte

»: Gnistrende lidenskap

Margrethe er plaget av tilbakeblikk fra ballkvelden, der hun glimtvis kommer på noe som absolutt ikke bør komme ut. Prinsessen er også veldig bekymret for moren, som vi i første film skjønte at sliter med sitt. Hun mistenker i tillegg at noe er på gang med faren, kong Sverre (Frode Winther).

FAMILIE: Mathias Storhøi som kronprins Kalle, Kirsti Stubø som dronning Sofia og Osbourne som prinsesse Margrethe i et sjeldent øyeblikk. Foto: Jakob Ingason, Netflix

Samtidig er hun tenåring og sjarmert av Arnie (Filip Bargee Ramberg). Venninnen Ingrid (Amalie Sporsheim) mener det er potensial med danske prins Alexander (Sammy Germain Wadi).

ANMELDELSE: «Silo»: Stilsikker og fengende

Og akkurat det siste får Margrethe mulighet til å finne ut av, når den danske kongefamilien kommer på besøk på hytta deres i Hemsedal i påsken. Da blir det tid for både afterski og angst – og generelle tenåringsforviklinger ytterlige komplisert av den kongelige faktoren.

KJEKK PRINS: Sammy Germain Wadi som prins Alexander av Danmark med Margrethe på afterski i Hemsedal. Foto: Netflix

Regissør Ingvild Sønderlind («Alle utlendinger har lukka gardiner» (2020) og «Battle: Freestyle» (2022)) har sømløst tatt over stafettpinnen etter Per-Olav Sørensen og Emilie Beck. Manuset er skrevet av Ester Schartum-Hansen og Sørensen som sist, med Marta Huglen Revheim («Rot» og «Hjerteslag») i tillegg.

Dramaspekket

For målgruppen vant med evig høydepunkt-toppet TikTok- og YouTube-feed, vil det neppe være avskrekkende at veldig mange dramaer som utfolder seg parallelt og om hverandre i «Royalteen: Prinsesse Margrethe». Vi er innom alvorlige temaer, som kan minne om «Delete Me» og «Young Royals», men rekker ikke stort annet enn å registrere og sveipe oss videre på skjermen, når hele filmen er på rett over halvannen time.

STORT PRESS: Osbourne som prinsesse Margrethe i et angstfylt øyeblikk. Foto: Jakob Ingason, Netflix

Osbourne får mye å håndtere i «prinsesse Margrethe». Hun har tidligere hatt hovedroller i blant annet «Psychobitch» (2019), «Vikingulven» (2022) og serien «Ida tar ansvar», og her leverer hun solid i vekslingene mellom selvsikker prinsesse og sårbar tenåring og lykkes med både troverdig fasade og rå nerver.

ANMELDELSE: «Delete Me» S2: Intens iscenesettelse