– Wind River er bare ett av mange reservater i USA. Det er ikke noe som vies mye oppmerksomhet når man vokser opp, noe som er veldig rart, siden de er dine naboer. Du hører om kasinoer, og det er det, i hvert fall slik jeg ble oppdratt, sier Elizabeth Olsen, når NRK og et knippe andre internasjonale journalister møter henne i Cannes.

Den amerikanske filmstjerna spiller rollen som FBI-agenten Jane Banner i premierefilmen Wind River. Hun kommer til tittelens indianerreservat for å etterforske dødsfallet av ei ung jente, som jegeren Cody (Jeremy Renner) finner voldtatt og ihjelfrosset i skogen.

Både Jane og publikum får stifte bekjentskap med et miljø preget av økonomisk motgang og dårlige utsikter. Olsen medgir at hun ikke hadde særlig stor kunnskap om livet i amerikanske indianeres reservater før innspillingen.

– Standing Rock skjedde etter at vi filmet, og det ga mye oppmerksomhet til det som er hjertet og kjernen av ur-amerikansk kultur. Det handler om respekt for landjorda, og det avslørte vår store mangel på respekt, sier Olsen, som sikter til kampen mot byggingen av en oljeledning gjennom indianerreservatet Standing Rock i Nord-Dakota.

FBI-agenten Jane (Elizabeth Olsen) havner i en farlig situasjon i «Wind River». (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

– Vi prøver å gjøre det til «oss» og «dem»

Olsen behøvde likevel ikke å hente inn mye kunnskap om indianeres levekår før hun skulle spille rollen.

– Jeg trengte ikke gjøre research fordi figuren min gjør det! Jeg var selvsagt interessert i å finne ut fakta gjennom Taylor (Sheridan, regissør). Alt virket så galt, urettferdig og sørgelig for meg. Jeg forstår ikke lovgivningen der en person kan reise til et reservat, begå en fryktelig ugjerning og ikke bli straffeforfulgt når han ikke befinner seg i reservatet. Det virker som om vi fremdeles prøver å gjøre det til «oss» og «dem», og det er ille.

Hun måtte imidlertid jobbe hardt for å kunne fremstå som en troverdig FBI-agent i Wind River.

– Jeg måtte gjøre research for jobben min i filmen, så mitt fokus lå på mye fysisk trening. Jeg ante ikke hvordan man skulle holde en pistol og ville jobbe mye med det, og gjennom treningen plukket jeg opp mye, fordi jeg jobbet med folk som var elitesoldater eller politimenn. Du hører deres historier og ser deres personligheter. Jeg tok fra de folka jeg trente med, og det farget alt annet, sier Elizabeth Olsen.

FBI-agenten Jane (Elizabeth Olsen) får hjelp av jegeren Cory (Jeremy Renner) under etterforskningen av et dødsfall i «Wind River». (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Elsket å jobbe med Jeremy Renner

Hun er lillesøster av de (i hvert fall tidligere) mer kjente tvillingene Mary-Kate og Ashley Olsen, men er nå selv mer ettertraktet på filmfronten. Hun gjorde seg bemerket med gode roller i mindre filmer som Martha Marcy May Marlene, Red Lights og In Secret, før det kommersielle gjennombruddet med rollen som Wanda Maximoff/Scarlet Witch i Avengers-filmene.

I Wind River spiller hun mot en annen Avenger, nemlig Jeremy Renner, som spiller Clint Barton/Hawkeye i Marvels univers. Wind River er en helt annen type film, der han altså spiller den stille, men handlekraftige jegeren Cory.

– Jeg elsker å jobbe med Jeremy. Du ser hvordan han er i filmen, en dypt sjelfull person. Han er en dyktig problemløser, så når du er på settet med ham, om det er Avengers eller her, hjelper han med å få frem et større bilde og perspektiv i måten han diskuterer figurene, manus, historie og struktur. Det er som en slags utdanning og han er veldig generøs og åpen. Han er en fantastisk samarbeidspartner. Både han, Taylor og jeg er veldig streite, direkte folk. Vi blir ikke lett krenket, så det var en veldig enkel kommunikasjon på settet, som er viktig.

Regissør Taylor Sheridan har selv skuespillererfaring, blant annet fra rollen som Deputy Chief David Hale i serien Sons of Anarchy. I løpet av de siste årene har han også høstet fortjent anerkjennelse for sine gode manus til filmene Sicario og Hell or High Water. Selv om han regidebuterer med Wind River, mener Elizabeth Olsen at det var en uproblematisk innspilling.

– Vi gjorde dette sammen, det føltes ikke som vi kom inn i Taylors drøm og gjorde som han ville. Til en førstegangsregissør å være, var han veldig åpen for ideer og forandringer. Vi kunne ha møter der vi kranglet, og det er også bra, så det var en flott jobberfaring!

Elizabeth Olsen og Aaron Taylor-Johnson spiller dødelige tvillinger i Avengers: Age Of Ultron (Foto: ©Marvel).

En veldig direkte kommunikator

Rollen som Jane Banner ga Elizabeth Olsen muligheten til å bidra med visse egne, personlige egenskaper.

– Alle mine venner og folk jeg samarbeider med vil nok si at jeg er en veldig direkte kommunikator. Noen ganger er ikke det så bra, ler Olsen.

– Noen ganger må du forstå hvordan noen ønsker å bli kommunisert med. Sånn sett er jeg som Jane, som ikke leser situasjonen, fordi det er ikke jobben hennes. Hun skal løse et problem, og ikke føle medynk for noen. I denne saken kjenner hun ikke området eller samfunnet, så hun må innse sin egen uvitenhet og sine egne svakheter, søke hjelp og gjør jobben hun er god til gjennom det, sier hun.

– Det er et hevnmotiv i filmen som Jane faktisk bifaller. Skal vi godta det, eller stille spørsmål om hvorvidt det er rett eller galt?

– Det er ikke opp til meg å avgjøre det. Det er for andre å ta med seg det de vil. Jeg kan ikke se for meg at hun skal gjøre det motsatte. Hele situasjonen er mørk og skyggefull. Det handler til syvende og sist om rettferdighet og viljen til å overleve. Jeg elsker hvordan filmen slutter. Det handler om rettferdighet for figurene, sier Elizabeth Olsen.