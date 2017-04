– Jeg følte ikke noe press under produksjonen, men jeg føler det nå under promoteringen, sier skuespiller Chris Pratt når NRK/Filmpolitiet som eneste norske medium møter ham og andre fra Guardians of the Galaxy Vol. 2. på den europeiske pressedagen i London.

– Jeg måler hvordan folk reagerer på filmen fra dere i pressen. Før den første filmen var pressen avventende og brydde seg ikke så mye. Nå føler jeg at forventningene er store og at presset er der, men jeg er sikker på at vi har laget en god film og at folk vil like den.

– Man kan selvsagt være usikker på om man har mistet grepet, eller om man er forutinntatt, men jeg er glad for at anmeldelsene er gode. Jeg er ingen overtroisk person, men jeg banker likevel i bordet, sier Pratt, som spiller Peter «Star-Lord» Quill, en av hovedfigurene i den intergalaktiske Marvel-gjengen kjent som Guardians of the Galaxy.

Fokuserte på historien

Den første filmen kom som en liten overraskelse på mange i 2014, og ble en kjempesuksess med en inntjening på nesten sju milliarder kroner. Likevel påstår regissør James Gunn at han ikke følte noe spesielt press da han gikk i gang med oppfølgeren.

– Jeg fokuserte på å fortelle den beste historien og lage den beste filmen jeg kunne lage. Jeg blir ikke for distrahert av andre folks forventninger. Jobben min er ikke å gi folk det de forventer, jeg prøver å gi dem det de trenger. Å fortelle historien om Guardians of the Galaxy, og være tro mot figurene var det som opptok meg mest, sier James Gunn.

Den nye filmen er et stort, muntert og lekende romeventyr, men er ikke bare et effektsirkus fra fjerne planeter. Handlingen har innslag av mellommenneskelige relasjoner med problemstillinger og utfordringer som er rotfestet i det virkelige liv.

– Folk liker Guardians fordi de liker figurene. Selv om store eksplosjoner, romkrig og monstre er gøy, er det kjærligheten til figurene som får oss tilbake. Å bli nærmere kjent med dem, og se deres svakheter like godt som deres styrker, er det som får filmen til å fungere. På mange måter er den mest realistiske figuren en snakkende vaskebjørn, en som aldri har opplevd ømhet og fysisk omtanke, sier James Gunn.

Gjør filmen mer sannferdig

Ikke misforstå. Guardians of the Galaxy Vol. 2 er fremdeles et enormt sirkus av digitale effekter, men Zoe Saldana, som spiller den tøffe, grønn-hudede krigeren Gamora, mener at de dramatiske elementene mellom de store og eventyrlige kampsekvensene er med på å heve filmens kvalitet.

– Jeg tror at dramatikken i forholdene er det som gjør denne actionfilmen mer sannferdig. Jeg vil ikke sammenligne med andre filmer for å få denne til å fremstå hverken bedre eller verre. Jeg synes bare den står for seg selv. Den har så mye drama som jeg føler actionfilmer mangler, og som publikum kanskje ønsker mer av, sier Saldana, som har en saftig søskenkrangel på gang i denne historien med Nebula (Karen Gillan).

Chris Pratts figur Peter Quill blir på sin side tvunget til å ta et emosjonelt oppgjør med sitt eget opphav, nemlig hans ukjente far, Ego (Kurt Russell). Pratt tror denne historien vil interessere kinogjengerne.

– Den første filmen hadde fordelen av å kunne overraske publikum. Nå er det vanskelig å snike seg inn på et publikum som ligger og venter for å se deg igjen. Måten vi overrasker dem på, er å introdusere et emosjonelt nivå de kanskje ikke hadde forventet, sier Pratt, som setter pris på at han på denne måten får mer å spille på i Guardians of the Galaxy Vol. 2.

– Det er fantastisk. Ofte er det slik i oppfølgere at man gjør en «Greatest Hits». Du tar bare malen og repeterer øyeblikk fra den første filmen på en annerledes måte. Slik er det ikke her. Figuren min oppdager mye om seg selv, sin opprinnelse og sitt forhold til noen i Guardians som han kanskje har oversett. Jeg var glad for at figuren kunne vokse på en naturlig måte, sier Pratt.

Har mer tilgang enn før

Chris Pratt var tidligere mest kjent for rollen som Andy i tv-serien Parks and Recreation, men etter den første Guardians-filmen skjøt karrieren fart. Etter dette har vi sett ham i både Jurassic World og Morten Tyldums Passengers, der han spilte mot Jennifer Lawrence. Hans forholdsvis nye superstjernestatus gjør det enklere for ham å få nye jobber.

– Jeg har tilgang til bedre råstoff og bedre filmskapere, så på den måten er arbeidet ulikt. Men du må fremdeles stille på jobb, ha et åpent sinn og forsøke å lære av folka rundt deg. Du må gjøre ditt beste for å samarbeide for å utvikle noe du er en del av. Så det er forskjellig, men samtidig det samme, sier Pratt, som også skal spille Peter Quill i neste års Avengers: Infinity War, og gjenta rollen som dinosaur-temmeren Owen Grady i oppfølgeren til Jurassic World.

Mer av det samme blir det også for regissør James Gunn, for han har allerede sagt ja til å regissere Guardians of the Galaxy Vol. 3. Men ikke uten en lengre tenkepause.

– Jeg ville være sikker på at jeg følte en lidenskap for historien og figurene. Jeg ville ikke ta jobben for pengenes skyld, eller for å unngå å misunne den som eventuelt tok over. Jeg tok avgjørelsen etter mye grubling og kom fram til at dette var det beste jeg kunne gjøre med livet mitt, sier Gunn, som ser for seg at den tredje filmen blir konklusjonen for den nåværende utgaven av Guardians of the Galaxy.