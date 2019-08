Etter at den første «Angry Birds filmen» la lista lavt i 2016, var mine forventninger tilsvarende lave til oppfølgeren. Desto mer gledelig er det å kunne konstatere at den er mye bedre. Mens forgjengeren var en masete, fjollete og frenetisk animasjonssmørje, er «Angry Birds filmen 2» i tillegg genuint morsom, noe den første nesten ikke var i det hele tatt. Regissør Thurop Van Orman og manusforfatterne Peter Ackerman, Eyal Podell og Jonathon A. Stewart har tilført store mengder teit og absurd humor som kler dette universet godt. Nei, det er kanskje ikke Pixar-kvalitet over dette, men SONY Animation har gjort «Angry Birds filmen 2» god nok til å more gjennom 97 aktivitetstunge minutter. Anmeldelse: «Scary Stories to Tell in the Dark» er en gjennomført formsterk og helstøpt grøsser Courtney, Bomb, Chuck, Silver og Stolte Havørn i «Angry Birds filmen 2» (Foto: SF Studios) Gamle fiender må slå seg sammen For de uinnvidde er disse filmene basert på spillserien som finske Rovio Entertainment først lanserte til iPhone i 2009 og senere på flere plattformer. I den første filmen fulgte vi konflikten mellom Fugleøya og Griseøya, som lever i beste velgående når toeren starter, men nå må gamle fiender slå seg sammen for å møte en felles fiende. Det skytes nemlig ut store isbomber mot begge øyene fra en hittil ukjent tredje øy. Helten fra den første filmen, Red (Håvard Bakke), må samle et team kvikke medhjelpere for å møte trusselen. Han får med seg blant andre Chuck (Calle Hellevang-Larsen), Bomba (Hans-Erik Dyvik Husby), Leonard (Henrik Horge) og Garry (Jeppe Beck Laursen), mens Stolte Havørn (Simen Sand) av en eller annen grunn ser ut til å nøle med å bli med på oppdraget.

Humor på løpende bånd Flere trekk og mekanismer fra Angry Birds-spillene er med, blant annet brukes sprettert fremdeles som både transportmiddel og som våpen. Destruksjonsmetodene fra spillene er også godt representert i filmen. Hele dette universet er selvsagt grunnleggende absurd, noe filmskaperne heldigvis utnytter godt i denne oppfølgeren. Humoristiske tilsnitt kommer på løpende bånd, og om ikke alt treffer blink, er det alltids et nytt forsøk rett rundt hjørnet. Det er nesten litt flaut å innrømme det, men det jeg lo mest av, var en scene med toaletthumor. Det er morsomt og nesten befriende å se en film med en nesten barnslig tilnærming til visuelle krumspring, samtidig som dialogen inneholder undertoner som kanskje bare voksne vil forstå. Anmeldelse: «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» er harry gjort riktig Fugleungene, Red, Chuck og Bomba har et møte i «Angry Birds filmen 2» (Foto: SF Studios) Høy energi og fortellerglede Ikke alle bestanddelene holder like høy kvalitet. Blant annet er det for mange tilfeller av apropos-musikk som blir litt slitsomt, Stolte Havørns emosjonelle reise kunne vært utnyttet bedre, et sidespor med tre fugleunger som forsøker å redde tre egg mangler filmens øvrige driv og mot klimakset er det lett å miste oversikten over hva heltene egentlig forsøker å gjøre. «Angry Birds filmen 2» fullføres imidlertid med høy energi og fortellerglede, og etterlater seeren med et smil om munnen. Jeg så for øvrig den norske utgaven, med godt stemmespill fra blant andre Håvard Bakke, Calle Hellevang Larsen, Hans Erik Dyvik Husby, Marte Stokstad, Maria Stavang, Henrik Horge, Hanne Gjerstad Henrichsen og Ulla Marie Broch.

Om FILMEN Angry Birds filmen 2

Slippdato: 09.08.2019

Regi: Thurop Van Orman

Utgiver: SF Studios

Originaltittel: The Angry Birds Movie 2

Aldersgrense: Tillatt for alle

Sjanger: Animert



