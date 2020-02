«To All the Boys: P.S. I Still Love You» er oppfølgeren til 2018-filmen «To All the Boys I’ve Loved Before». Film nummer to er dessverre enda mer klisjé og overfylt av overdrevent tenåringsdrama enn originalen.

Denne gangen er det Michael Fimognari, forløperens filmfotograf, som har fått regissere.

Filmen er hans første spillefilm. Den tjener på Fimognaris tidligere erfaringer bak kameraet, og ender opp som velprodusert og snill mot øyet.

Men filmopplevelsen trekkes ned av lite utforskede konflikter og overtolkede følelser som forsterker filmens tenåringsfaktor til et totalt urelaterbart nivå.

John Corbett (t.h.) gjør en god, dog liten rolle som Lara Jeans far i «To All the Boys». Mange kjenner han nok som møbelsnekkeren Aiden fra serien «Sex and the City». (Foto: Bettina Strauss, Netflix)

Kjærlighetsfarer fra fortiden

«P.S. I Still Love You» starter omtrent der den første filmen sluttet. Peter Kavinsky (Noah Centineo) og filmseriens hovedfigur Lara Jean (Lana Condor) er offisielt kjærester og livet smiler for Lara Jean.

Men når det dukker opp en gammel forelskelse, slår idyllen sprekker og forholdet får noen utfordringer.

Lara Jeans sprudlende glede over sitt perfekte liv byr på artige scener når hun i ekte «romkom»-stil synger med til slagere fra 80-tallets romantiske komedier. Disse øyeblikkene er blant de få i filmen som faktisk klarer å engasjere meg litt i rollefigurens liv.

Noah Centineo og Lana Condor gjør rollene sine godt i «P.S. I Still Love You».

Centineo har, etter en rekke tenåringsfilmer av samme kaliber, finslipt rollen som filmens kjekkas. Condor på sin side gir oss god situasjonskomikk med knall og fall – samt noen ansiktsuttrykk som får meg til å trekke på smilebåndet.

Det blir helt krise når Lara Jean (Lana Condor) ber sin barndomsforelskelse Josh Ambrose (Jordan Fisher) ta med pizza til festen. (Foto: Bettina Strauss, Netflix)

Klisjébegeret renner over

Klisjébegeret begynner å renne over ganske tidlig i filmen.

Kinesiske lanterner og lovnader om å aldri knuse hverandres hjerter er scener som vanligvis kan få hjertet til å svulme.

I «P.S. I Still Love You» blir det for mye av det gode. Jeg klarer ikke å relatere meg til forelskelsesbombardementet, og istedenfor et svulmende hjerte får jeg gåsehud på armene. Og ikke av den gode typen.

Den største klisjéen av dem alle, er når en tidligere forelskelse (spilt av Jordan Fisher) melder sin ankomst og skaper trøbbel i paradis. Det nokså oppbrukte trekantdramamotivet, med sjalusi fra alle kanter, oppleves rett og slett som en forslitt floskel.

«To All the Boys» er proppfull av lekre vinkler og varme scener. (Foto: Bettina Strauss, Netflix)

Altfor «tenårete» tenåringsfilm

«To All the Boys: P.S. I Still Love You» er en relativt kort film, bare i overkant av halvannen time lang.

Filmen føles enda kortere når konflikter som dukker opp ikke får nok tid til å utforskes, og fremstår som halvferdig arbeid. Filmen klarer ikke nå den dybden og sårheten som gjør tenåringsfilmer gode, og den oppleves derfor som følelsesflat.

Ser man bort fra klisjéoverdose og uengasjerende konflikter, er filmen en solid produksjon.

Regissør Michael Fimognari stiller med godt blikk, spreke farger og noen spenstige virkemidler som redder skinnet til en ellers altfor «tenårete» tenåringsfilm.

Hvis nettopp dette er din kopp med kjærlighetsdrikk, se den gjerne. Men bare vit: Det er mye annen, og mye bedre, «tenårings-romkoms» der ute som du heller bør bruke sofatiden din på.

«To All the Boys: P.S. I Still Love You» er ute på Netflix.