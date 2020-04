«Tales from the Loop» er inspirert av den svenske kunstneren Simon Stålenhags bilder, hvor skandinaviske landskap er kulisser for robotfigurer som kunne vært snytt ut av restlageret til George Lucas.

Mer spesifikt har serieskaper Nathaniel Halpern har tatt utgangspunkt Stålenhags kunstbok «Tales from the Loop» fra 2014.

Resultatet er et smalt og elegant designet sci-fi-drama hvor stemninger, tankegods og små smellvakre øyeblikk er belønningen for dem som lar seg fascinere.

ANMELDELSE: Westworld S03 – TV-verdens vakreste hodepine

Jonathan Pryce spiller i en av hovedrollene – han er både bestefar og sjef for et gigantisk forskningssenter. (Foto: Jan Thijis, Amazon Studios, Prime Video)

Her snør det oppover

Under småbyen Mercer i Ohio, ligger Mercer Center for Experimental Physics, også kjent som The Loop.

På dette forskningssenteret jobbes det med å utforske universets mysterier, noe som medfører at byens befolkning opplever en del spesielle ting. Det inkluderer roboter som rusler rundt i skogen, svarte steiner med voldsomme krefter og litt uforutsigbarhet når det gjelder tid og rom.

Men disse forbløffende elementene holdes likevel i bakgrunnen. Dette er en lavmælt serie hvor menneskenes møter med avansert teknologi og uforklarlige hendelser håndteres i et sobert spekter av lunhet, vemod og pragmatisme.

Det er en serie hverdagslig nok til at vi får se Jonathan Price tørke opp rollefigurens urinsøl på toalettringen, og en serie spektakulær nok til at det snør oppover.

Alt er presentert i timeslange episoder med overlappende rollegalleri, men med antologiseriens («Black Mirror», «Tales from the Crypt») form, hvor hver episode forteller hver sin historie.

ANMELDELSE: Devs – Trykkende sci-fi-thriller fra «Ex Machina»-regissør

I pilotepisoden følger vi en jente som leter etter sin mor. Hun får hjelp av gutten Cole og hans familie.(Foto: Jan Thijis, Amazon Studios, Prime Video)

Sci-fi med stort indiehjerte

«Tales from the Loop» har en rikdom i seg som begeistrer på flere plan.

Serien har en sofistikert og gjennomført stil som vil appellere til dem som elsker den fremmedgjorte tonen og den visuelle egenarten til filmskapere som Wes Anderson, Jim Jarmusch og Sofia Coppola.

Det henger et dust og bredt nostalgislør over alt fra amerikansk småbyskildring, via gammel svensk pop fra platespiller, til robotene som oser av 80-tallets leketøysdesign.

Musikken, komponert blant annet av den aldrende mesteren Philip Glass («The Thin Blue Line», «Quatsi»-trilogien), løfter følelsene i enkeltscener på vakkert vis. Og serien er like nysgjerrig på menneskelige reaksjoner som på de vitenskapelige teoriene og fabuleringene den presenterer.

Alt dette kombineres uanstrengt til en formsterk pilotepisode som har de popkulturelle referansene i orden, men som likevel tør å være seg selv fullt og helt, og som viser fram sine snåle sci-fi bobler på særegent vis.

En svært lovende start på en serie som nok er for den spesielt interesserte.

«Tales from the Loop» har premiere på Amazon Prime Video fredag 3. april. Dette førsteinntrykket er basert på 1 av 8 episoder.