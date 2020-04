På Nettkino og SF Anytime: Hva vil det si å være kvinne? Regissørene Yann Arthus-Bertrand og Anastasia Mikova har reist rundt i mer enn 50 land og intervjuet 2000 kvinner på jakt etter svar på dette spørsmålet. I deres dokumentar «Woman», gir de kvinner verden over et talerør. Denne dokumentarfilmen er sterk, rørende, skremmende, håpefull og mye, mye mer. ANMELDELSE: «For Sama» – Innholdet er så sterkt at det er vanskelig å ta det inn over seg. Dokumentarfilmen er visuelt slående fra start til slutt. (Foto: Europafilm) Minimalistisk stil, komplekst budskap Den dokumentariske stilen i «Woman», gjør at filmen lar kvinnene definere historien. Den er strippet og minimalistisk i form. Hovedsakelig består den av nærbilder av kvinner mot en svart bakgrunn. De forteller en historie, om en opplevelse eller en følelse. Nærbildene brytes opp med glimt fra kvinnenes hverdag. Kvinner som leker i hagen, kvinner som bærer vann på hodet, kvinner som arbeider, kvinner som eksisterer, i vidt forskjellige virkeligheter. Så hva vil det egentlig si å være kvinne? Hele den jeg er, hva jeg tenker, hvordan jeg ter meg, er definert av å ha blitt oppdratt som jente/kvinne – av å ha bli møtt av verden som kvinne. Allikevel er dette et vanskelig spørsmål å svare på, fordi det neppe finnes ett svar. Selv om kvinnene i denne filmen ofte er helt forskjellige fra meg selv, i utseende, i etnisitet, i fortid, i hverdag, så kjenner jeg meg også igjen i mange av historiene. Jeg kjenner meg igjen i frykten, i gleden, i styrken, i svakheten, i stoltheten og i skammen. Når det er sagt er det selvfølgelig mye av det jeg absolutt ikke kan relatere til, heldigvis. «Woman» kvier seg ikke for å også fortelle om brutale virkeligheter som kvinner i mange deler av verden fortsatt eksisterer i. ANMELDELSE: iHuman – Vekker lysten til å koble seg av data og internett! Det enkle og det ekstreme, det hverdagslige og det ekstraordinære. Alle aspektene av kvinners liv blir vist i denne dokumentaren. (Foto: Europafilm) Frihet gjennom myndiggjøring «Woman» vil kanskje allikevel skape en følelse av styrke og samhold. Den vil trekke frem de historiene som ikke alltid blir belyst, de som blir glemt og de som ikke alltid har hatt en stemme. Den minner oss også på at kampen for kvinners rettigheter er langt fra over, og at vi alle har et ansvar. Dokumentarfilmen er laget i samarbeid med nonprofit- og ikke-statlige-organisasjoner. Overskuddet fra filmens inntekter vil gå til organisasjonen WOMAN(s), som gir kvinner opplæring i medierelatert kompetanse. Målet er å myndiggjøre kvinner gjennom å gi dem redskapene og ferdighetene til å kunne snakke for seg selv. Dokumentarfilmen har en spilletid på 105 minutter, og er ensformig i form, men ikke i innhold. Den glir mesterlig fra ett tema til det neste, og er en intens og utmattende opplevelse. «Woman» er en flott, minimalistisk og bærende dokumentarfilm om det som gjør oss like og det som gjør oss unike som kvinner. «Woman» blir tilgjengelig på nettkino.no og SF Anytime.

Om FILMEN Woman

Slippdato: 03.04.2020

Regi: Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova

Utgiver: Europafilm

Sjanger: Dokumentar



