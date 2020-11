The Right Stuff S01

PÅ DISNEY+: Amerikansk romfartshistorie er virkelig et bevis på hvilke bragder menneskeheten er i stand til å prestere når alle gode krefter trår til. Det er store ord, men NASAs bedrifter på 1960-tallet, med datidens begrensede teknologi, er intet mindre enn dypt imponerende, og åpenbart velegnet materiale for en underholdende tv-serie.

Den fantastiske HBO-serien «From the Earth to the Moon» (1998) ga et overblikk av Mercury- og Gemini-prosjektene i den første episoden før den rettet sitt hovedfokus mot måneferdene i Apollo-programmet. «The Right Stuff» på Disney+ tar for seg HELE begynnelsen, basert på boka med samme navn av Tom Wolfe.

Det er en interessant historie om heltemot, teknologiske gjennombrudd og storpolitikk, som dessverre også vier mye tid til de første astronautenes personlige utfordringer på hjemmebane, der såpedramaet raskt tar overhånd.

Seriens største problem er imidlertid at historien er fortalt bedre før, nemlig i Philip Kaufmans overlegne spillefilm fra 1983, som het «De syv utvalgte» da den gikk på kino i Norge. Serien har selvsagt plass til flere historier og skildringer, men blekner likevel mot filmen, som fremstår som den definitive fortellingen om de første astronautene.

Presseagenten John “Shorty” Powers (Danny Strong) lar Mercury-astronautene møte publikum i «The Right Stuff». Foto: National Geographic/Gene Page

Vil vinne romfartskappløpet

Sesongens 8 episoder viser hvordan amerikanske testpiloter blir oppfordret til å søke på et hemmelig prosjekt, som nyopprettede NASA viser seg å stå bak på slutten av 1950-tallet. De plukker ut 7 menn som USAs første astronauter i «Project Mercury», hvorav en av dem forhåpentligvis skal bli den aller første mannen i verdensrommet.

Det viser seg at enkelte av dem har såpass ulike personligheter at det skaper gnisninger i gruppa. Allerede i starten av den første episoden får vi et frempek om at den største dramatikken skal utspille seg mellom den tøffe damemagneten Alan Shepard (Jake McDorman) og den prektige og medievante John Glenn (Patrick J. Adams).

Samtidig blir det klart at også russerne jobber med å skyte opp sin første kosmonaut, og det blir en kamp mot klokka for å vinne romfartskappløpet.



Ekteskap, utroskap og skandaler

«The Right Stuff» er best når vi ser det harde arbeidet som legges ned, utfordringene som må overvinnes og energien som utløses når astronautenes store egoer krasjer sammen. Det er også interessant å se hvilke uventede allianser som dannes, for eksempel mellom lavmælte Deke Slayton (Micah Stock) og flygelederen Chris Kraft (Eric Ladin).

Serien er ikke fullt så interessant når astronautenes privatliv skildres, med frynsete ekteskap, hyppige utroskap og diverse skandaler. Her fokuserer serien særlig på John og Annie Glenn (Nora Zehetner), Gordon Cooper (Colin O’Donoghue) og Trudy Cooper (Eloise Mumford) og Alan Shepard (Jake McDorman) og Louise Shepard (Shannon Lucio).

Disse historietrådene er verken dårlig spilt eller fortalt, men bringer likevel serien over i såpedramasjangeren, og er verken originalt eller interessant. En sidehistorie om de psykiske problemene til ekteparet Coopers unge datter Cam (Chandler Head), er kraftig underfortalt.

Det samme gjelder Louise Coopers lek med tanken om å slutte seg til en gruppe kvinner som ønsker å bli astronauter. Og hvorfor er astronautene Wally Schirra (Aaron Staton), Gus Grissom (Michael Trotter) og Scott Carpenter (James Lafferty) så lite med i denne sesongen?

John Glenn (Patrick J. Adams) og Annie Glenn (Nora Zehetner) inviterer Gordon Cooper (Colin O’Donoghue) og Trudy Cooper (Eloise Mumford) på middag i «The Right Stuff». Foto: National Geographic/Gene Page

Veldig lite flyging

Den gode tidskoloritten er gjennomført med alt 1960-tallet hadde av mote, interiør og kultur. Miljøet rundt Cape Canaveral og Cocoa Beach i Florida skildres med stilsikker detaljrikdom, og virker som en troverdig fremstilling av områdets «space age»-mani. Også NASAs indre krets gjenskapes med imponerende kulisser.

Det er imidlertid tydelig at serieskaper Mark Lafferty ikke har hatt et stort nok budsjett til særlig mange spesialeffekter. Til å være en historie om en gjeng testpiloter som skal bli astronauter, er det veldig lite flyging i den første sesongen, og når det først skytes opp en testrakett eller to, er det kun korte glimt å få.

Sesong 1 avsluttes mens de 7 astronautene fremdeles er i startfasen av Mercury-prosjektet, så når sesong 2 trolig kommer neste år (innspillingen starter i San Diego i mars), kan man bare håpe på flere spektakulære romferder og et mindre fokus på såpedrama.

«The Right Stuff» er fremdeles en severdig serie, men forsøker imidlertid å favne et litt for bredt publikum. Det er grunn til å tro at den hadde vært enda bedre om den heller hadde snevret inn målgruppa til de som er mer enn middels interessert i romfartshistorie.

(Alle 8 episodene er nå tilgjengelige på Disney+. Ekstratips: Se også «The Real Right Stuff» etterpå, en rykende fersk dokumentar som er både vellaget og svært interessant, med et vell av intervjuer, nyhetssendinger og billedmateriale gravd frem fra arkivene.)