PÅ NETFLIX FRA 3. MARS: «Mord blant mormonene» er en krimhistorie fra Utah, USA på 80-tallet som handler om kostbare dokument, en religiøs bevegelse med sans for hemmelighold og kontroll og flere hjemmelagde bomber.

Det er ikke rart denne snart 40 år gamle drapssaken har blitt til «true crime»-underholdning på Netflix. Den inneholder mange av de samme ingrediensene som driver spenningen i Hollywoods konspirasjonsthrillere og skattejaktfilmer.

Den underholdningsfaktoren, sammen med distansen i tid og et rollegalleri befolket av fascinerende personligheter fra samlermiljøet, er nok årsakene til at denne dokumentaren er skrudd sammen for å begeistre et sjangervant publikum med wow-effekt. Her serveres det noen humørfylte rekonstruksjoner som er uvanlig lettbeinte i en dokumentar om drap.

Men det er ikke til å komme unna at dette er en besnærende historie. Og spesielt for oss som ikke kjenner hendelsene fra før, er det en fengende tur gjennom jappetid, kirkemakt og dokumentsamlernes skattejagende verden.

BØKER TIL BESVÆR: Jakten på gamle bøker og dokumenter fra barndommen til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige står sentralt i «Mord blant mormonene». FOTO: Netflix

En godt fortalt krimhistorie

Dette er en serie som tar utgangspunkt i at publikum ikke kjenner så godt til historien om Salamanderbrevet og bombene i Salt Lake City. Den spiller ut hendelsene med kortene tett til brystet.

Anslaget, som høydramatisk settes av den eksentriske dokumentselgeren Shannon Flynn, er mystisk og skaper forventninger om en historie utenom det vanlige.

Regissørene Jared Hess og Tyler Measom er selv oppdratt i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og de fletter inn nok av det religiøse bakteppet til å gi serien et religionskritisk perspektiv og en nesten eventyrfilm-aktig forventning om avsløringer fra fortiden.

De to første episodene følger hver sin spenningskurve, og er dramaturgisk godt skrudd sammen rundt de saftige vendepunktene i saken.

Tredje og siste episode bærer preg av å være en litt for lang epilog hvor trådene skal samles og refleksjoner skal gjøres. Vi får en elegant utvidelse av seriens medrivende anslag. Og selv om slutten åpner opp noen ubesvarte spørsmål, så får de fleste av de sentrale aktørene oppsummert sine roller greit.

Men magekriblingen, for ja – her er det magekribling for religionsskeptiske og antikvitetsglade TV-tittere underveis, den er borte den siste tredelen.

I siste akt blir seriens søm synlig, og vi får se at det ikke bare er nysgjerrige spørsmål som trigger intervjuobjektenes svar, det er også rene sitatønsker fra serieskaperne. Avsløringen av den regien gjør noe med troverdigheten og klangbunnen til de musikkakkompagnerte og ofte emosjonelle vitnesbyrdene som har fremført deler av denne historien.

REKONSTRUERT: Med 14 skuespillere på rollelisten er det rikelig med rekonstruksjoner i «Mord blant mormonene». De spenner fra helt ordinære og pregløse akkompagnement til parodiske illustrasjoner av verbale historier. FOTO: Netflix

Ujevn i rekonstruksjonene

Selv om BBC er med som produsent, er dette en serie som oser av Netflix sine varemerker for «true crime» i sin visuelle oppbygging.

Det er den vante miksen av snakkende ansiktsintervju, gamle nyhetsslipp, hjemmevideoer, dveling ved stillbilder og seige og stive rekonstruksjoner. Og med 14 dedikerte skuespillere på rollelisten, er «Mord blant mormonene» fullstappet med rekonstruksjoner.

Mange er av typen «illustrerende for handlingen», og er kun visuell fyllmasse som skal løst forankre det som blir sagt i intervjuene med vage bakgrunnsantagelser om det som kan ha skjedd.

Men det er også noen parodiske scener, hvor 80-tallets jappetid og intervjuobjektets selvbilde blir avkledd gjennom humoristisk bruk av B-filmklisjeer, overdrivelser og synthpopens actionmusikk.

Disse rekonstruksjonene er ikke bare ujevn i kvalitet og selvinnsikt – fra å selv være sjangerklisjeer til å parodiere sjangerklisjeer, de gir også serien et stort sprik i behandlingen av de bakenforliggende forbrytelsenes alvor.

I utgangspunktet er det plass til både det sobre og det humoristiske innenfor dokumentarsjangerens virkemiddelbruk, men spesielt sistnevnte krever stor presisjon, selvbevissthet og en viss spissfindighet – og i «Mord blant mormonene» svinger rekonstruksjonene ujevnt i både takt og tone.

«Mord blant mormonene» har premiere på Netflix 3. mars. Anmeldelsen er basert på alle tre episodene.