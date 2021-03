PÅ KINO 26. MARS 2021: Drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi skapte internasjonale sjokkbølger i 2018, spesielt da det ble avdekket hvordan det skjedde og hvem som etter all sannsynlighet sto bak.

«The Dissident» gir en saklig forklaring av bakgrunnen, en grundig og grufull gjennomgang av selve handlingen, en sober vurdering av etterdønningene og berettiget kritikk av fraværet av reelle konsekvenser.

Rent håndverksmessig er filmen forholdsvis tradisjonelt løst av regissør Bryan Fogel («Icarus»), men slik måtte han kanskje bare gjøre det for å sikre troverdigheten i sin fremstilling av den betente saken. Resultatet er uansett eksplosivt og engasjerende.

LYKKELIGE: «The Dissident» viser hvordan Jamal Khashoggi og Hatice Cengiz planla et nytt liv sammen. Foto: Briarcliff Entertainment

Drept og partert

«The Dissident» starter med å skissere hovedtrekkene i saken, og beskriver hvordan Jamal Khashoggi forsvant da han besøkte det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober 2018. Han dro dit for å få et offisielt papir på at han var ugift, slik at han senere kunne gifte seg med forloveden Hatice, men kom aldri ut derfra.

Tyrkisk etterretning hadde imidlertid avlyttet konsulatet, og opptakene (som vi heldigvis ikke får høre, men bare lese transkriberte utdrag fra) avslørte at Khashoggi ble drept og partert i bygningen. Hva som skjedde med kroppsdelene er fremdeles ikke kjent, men filmen har en smakløs teori om det.

Filmen hevder også det samme som blant andre FN og CIA har kommet frem til i sine rapporter, nemlig at drapet ble beordret av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.



Gjør sterkt inntrykk

De fleste detaljene er kjent fra før, men det filmen gjør så godt, er å forklare hvem Khashoggi var, hvor kan kom fra, hva som drev ham og hvorfor det saudiarabiske kongedømmet kan ha sett på ham som en trussel.

Han var lojal mot regimet i årevis, men ble inspirert av den arabiske våren i 2011 og skrev stadig krassere artikler med kritiske vinkler. Filmen viser hvordan han i 2017 måtte flykte til USA og fortsatte sin skarpe journalistikk hos The Washington Post. Alle bånd til hans kone og barn ble kuttet, og han innledet et nytt forhold som til slutt skulle bli hans bane.

Alt dette forteller filmen med et rikt tilfang av kilder som forteller sin og Khashoggis historie med høy troverdighet. Sterkest inntrykk gjør det å se hvordan Hatice Cengiz etter forlovedens død får en fremtredende rolle som hun aldri har ønsket, men føler hun må ta for å kjempe for rettferdighet.

Man føler også sympati for den saudiarabiske Twitter- og YouTube-personligheten Omar, som måtte flykte til Canada, se sine brødre bli fengslet uten anklager og føle at han er den direkte årsaken til at Khashoggi ble drept.

FORLOVEDEN: Hatice Cengiz søker rettferdighet i «The Dissident». Foto: Another World Entertainment

Sikrer hans ettermæle

«The Dissident» skaper iskalde inntrykk av hvordan det saudiarabiske kongedømmet bruker store ressurser på å undertrykke det frie ord (selv om Bryan Fogel bruker noen unødvendige virkemidler i visualiseringen av dette).

Filmen mangler tilsvar og gir ingen informasjon om de har prøvd å få det, men flere av filmens arkivklipp viser hvordan saudiarabiske myndigheter avfeier hele saken som et indre anliggende som de ikke diskuterer offentlig, siden drapet skjedde på deres grunn.

Heller ikke dette er nye opplysninger, men denne dokumentaren har en god evne til å sortere informasjonen, gi et overblikk over drapssaken og dens ringvirkninger, og belyse de personlige kostnadene for Khashoggi og hans nærmeste og allierte.

Den kunne kanskje med fordel gitt et mer komplett bilde av Khashoggi selv, og brukt flere arkivklipp for å la ham komme til orde, men denne solide dokumentaren er med på å sikre at hans ettermæle fremdeles vil ha innflytelse.