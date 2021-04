PÅ APPLE TV+ FRA 30. APRIL: Den opprørske eventyrthrilleren «The Mosquito Coast» er basert på en roman av Paul Theroux fra 1981.

I 1986 ble boken filmatisert med en energisk Harrison Ford i hovedrollen som idealisten og oppfinneren Allie Fox, som sammen med familien flykter fra USAs forbrukerkultur og fryktede undergang.

I 2021 er boken oppdatert til TV-serie av «Luther»-skaperen Neil Cross. Justin Theroux («The Leftovers») spiller hovedrollen, og denne gangen er det lagt til et stolkantjagende etterretningsplott – rikt på sølvfolie og overvåking – som kler den fengende «utenfor samfunnet»-historien.

De tre første episodene er drivende god TV-underholdning, med rik tematikk, interessant tankegods og kule oppfinnelser.

De siste episodene blir mer generisk jaktthriller og lever dessverre ikke opp til potensialet.

FAMILIESAMHOLDET BLIR SATT PÅ PRØVE: Pappa Allie (Justin Theroux), mamma Margot (Melissa George), datter Dina (Logan Polish) og yngstemann Charlie (Gabriel Bateman) må forlate alt de eier og flykte fra USA i denne oppdaterte serieversjonen av romanen «The Mosquito Coast» fra 1981. FOTO: Apple TV+

Livet på utsiden

Allie Fox (Justin Theroux) bor på landsbygda i California sammen med Margot (Melissa George ) og barna Dina (Logan Polish) og Charlie (Gabriel Bateman).

Allie er en idealist og oppfinner. Han er selvforsynt med det meste, underviser barna på hjemmeskole og pønsker ut briljante patenter som potensielt kan løse verdensproblemer – hadde det ikke bare vært for det selvutslettende amerikanske forbrukersamfunnet som ikke tjener penger på bærekraftige løsninger.

Han har også hemmeligheter. Og da han oppdager noen sorte biler på veien, vet han at tiden er knapp. Myndighetene har funnet han, og sammen med familien må han forlate alt og sette kursen sørover.

Allie Fox er en meget interessant rollefigur, og du verden det er godt å ha Justin Theroux tilbake på skjermen i en kompleks og karismatisk hovedrolle.

Theroux spiller Allie noen hakk unna det maniske engasjementet som Harrison Ford puttet inn i rollefiguren i 1986. Men det er fascinerende å se han slite med følelser, stolthet, kontrollbehov og pragmatiske valg.

Balansen mellom genial eventyrer og desillusjonert familiediktator sitter godt, og han utstråler nok sympati og ukuelig optimisme til at vi er overbærende med hans mer problematiske karaktertrekk – i hvert fall innledningsvis.

KONSPIRASJONSTHRILLER: Det er gode spor av konspirasjonsthrillerens sjangerelementer i «The Mosquito Coast». Her demonstrert ved datter Dinas (Logan Polish) valg av kommunikasjonsmiddel . FOTO: Apple TV+

Et merkbart skifte i kvalitet

Det er et merkbart skifte omtrent midtveis i første sesong av «The Mosquito Coast».

På de tre første episodene er serieskaper Neil Cross med på manus, og sammen med medforfatter Tom Bissel og regissørene Rupert Wyatt («Rise of the Planet of the Apes») og Jeremy Podeswa («Game of Thrones») sørger han for at handlingen jages fra spenningstopp til spenningstopp.

Her bobler det friskt rundt budskapet om forbrukersamfunnets iboende kollaps, søppel og natur kombineres i poetiske motiv og med konspirasjonsthrillerens motiver og analoge finter, så blir Fox-parets hemmelige fortid en gripende nerve.

Men i løpet av episode fire skifter serien toneleie. Nye krefter kommer inn på både manus og regi, og sett fra min sofa framstår det som en tabbe av Cross å slippe til flere kokker.

Satt veldig på spissen er de tre siste episodene det samme handlingsforløpet i tre ulike varianter. Spilt ut som en jakt gjennom Mexico med pregløse agenter, og med dårligere kartellskurker enn det «Ozark» og «Better Call Saul» har gjort til bransjestandarder.

Manuskriptet svikter også sine hovedpersoner. Den innledende idealismen, de hjelpsomme hendene og de inspirerte oppfinnelsene blir ofret for en katt og mus jakt hvor stadige små tabber og dristige redningsaksjoner tar opp skjermtiden.

Det er ok TV-underholdning. Ian Hart («Harry Potter») treffer «Tarantino-vibben» som velkledd leiemorder med et effektivt nettverk av små hjelpere. Og familiekonfliktene får plass til å blomstre.

Men de tre siste timene overser «The Mosquito Coast» sine største styrker.

Det er de større linjene rundt menneskers kognitive dissonans, drømmen om å starte noe nytt og bedre utenfor storsamfunnet og den mystiske årsaken til at myndighetene jager Allies tankegods som har hektet meg på denne eventyrthrilleren.

Så er det verdt å nevne at sesong 1 kun tar for seg de innledende rundene av familiens Fox sin reise mot Mosquitokysten. Det legges opp til en ny sesong. Jeg håper bare Neil Cross tar et fastere grep rundt roret på neste etappe.

«The Mosquito Coast» har premiere på strømmetjenesten Apple TV+ den 30. april. Anmeldelsen er basert på alle 7 episodene.