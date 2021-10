PÅ C MORE OG TV 2 Play FRA 31. OKTOBER: I det seriemorderen Michael Myers har trukket inn i kinomørket med «Halloween»-film nummer 11 i rekken, så dukker den seiglivede drapsdukken Chucky opp i TV-ruta.

Jepp, gamle skrekkhelter er god butikk. Spesielt i oktober. Og nå kan alle med et forhold til «Child’s Play»-filmserien få nok en humørfylt og bloddryppende dose grøss og gru.

Chucky fungerer godt i serieform. Her freser det saftig av Brad Dourif («Ringenes Herre») i hans signaturstemmerolle som den besatte og snerrende rødtoppen. Det er høy «Alene hjemme»-faktor på de innledende «ulykker skjer i hjemmet»-drapene. Og selveste Mr. «Child’s Play», Don Mancini, trekker i trådene både som serieskaper, manusforfatter og regissør på første episode.

Og bare for å oppklare. Denne «Chucky»-serien har ikke noe med Lars Klevbergs nyinnspilling av originalfilmen fra 2019 å gjøre. Her er vi inne i originaluniverset, og handlingen foregår etter «Cult of Chucky» fra 2017. I følge rollelisten skal det også dukke opp rikelig med gamle kjenninger fra de gamle filmene utover i de ti episodene.

Jake Wheeler (Zackary Arthur) gjør en stor tabbe da han pruter ned prisen på en gammel «Good Guy»- dukke på naboens garasjesalg. FOTO: C More

Kjøp aldri gamle dukker på loppemarked

14-åringen Jake Wheeler (Zackary Arthur) er en outsider på skolen, og i egen familie. Han lager kunst av gamle dukkedeler, han blir mobbet av medelever, han har mistet sin mor og hans far klarer ikke å akseptere at sønnen er homofil.

Men problemene eskalerer da han oppdager at en av de gamle dukkene han har kjøpt inn for å lage kunst av, ikke er av den vanlige sorten. Det tar nemlig ikke lenge før Chucky avslører seg for Jake, og begynner å hjelpe gutten på sin helt egne måte.

Det gir på en del effektiv husskrekk, og noen meget humørfylte oppgjør med flere av skolens populære og plagsomme. Og her brukes både prisverdien på vintageleker og buktaling på kløktig vis for å innlemme en stor og egenrådig barnedukke i en tenårings sosiale liv.

Det er Brad Dourifs deilig raspete røst og morderiske energi som er «Chuckys» største attraksjon. Kombinasjonen levende dukke og småvittig drapsmann er ikke en opplagt suksess, men det funket i originalfilmen, og Dourif har fremdeles snerten som gjør Chucky litt kul og deilig teit.

Jeg liker også det unge rollegalleriet. Zackary Arthur bærer hovedrollen godt. Og rundt han utmerker både Björgvin Arnarson og Alyvia Alyn Lind seg, som henholdsvis klassekamerat og skolens desiderte verste menneske.

De har alle tre den umiddelbarheten som gjør at de kunne vandret inn i hvilken som helst High school-film og fungert utmerket.

Alyvia Alyn Lind spiller godt som skolens mest populære og usympatiske sjefsmanipulator Lexy Cross. Hun har kontroll på mye, men ikke på munnen til Chucky. FOTO: C More

Treffer Stephen King-tonen

Det svinger ikke veldig originalt av etableringen av «Chucky». Dette er en TV-serie som går inn som et slags innslag nummer åtte i en filmserie som har levert jevnlig siden 1988 – og som ellers lener seg tungt på en blanding av såpete High School-dramatikk, morsom slasher og velbrukte småbystemninger.

Don Mancini låner en del fra serien «Riverdale» når det gjelder intriger, karikerte tenåringstyper, overnaturlige hendelser og bruken av en lokal «true crime»-podkast som dukker opp på lydsporet som en forklarende fortellerstemme.

Og som i «Riverdale» (og en god del andre ungdomsserier) så skildres Hackensack som en idyllisk småby hvor klasseskiller, hemmelig kjærlighet og forventningspress blir et bakteppe for konflikter hvor trådene er så sammenvevde at politi, lærere, foreldre og ungdommer ender i en knute av tette bånd og skjulte forbindelser.

En annen tydelig referanse når det gjelder presentasjonen av Hackensack som kulisse, er Stephen King.

Denne tilsynelatende idylliske småbyen er stedet hvor seriemorderen Charles Lee Ray vokste opp – lenge før han endte opp i dukkekropp. En by som har hatt unormalt mange grusomheter opp gjennom historien. Og det er ikke til å komme fra det ligger mye fra Stephen Kings fiktive Maine-byer som Castle Rock og Derry i måten byen både filmes og presenteres.

Disse meget tydelige inspirasjonskildene, sammen med «Child’s Play»-franchisens egen anselige slasherhistorikk, gjør at «Chucky» oppleves som en serie vi har sett før.

Men den sorthumoristiske dukkeslasheren lykkes godt med den vil være. Stephen King-tonen kler dette nostalgiske og corny skrekklandskapet. Og selv om det ikke oppleves spesielt friskt og nytt, så vet Don Mancini nøyaktig hvorfor et stort publikum elsker dukkeskrekken hans – og dette er hans halloween-gave til fansen.

«Chucky» har premiere på strømmetjenestene TV 2 Play og C More den 31. oktober. Anmeldelsen er basert på 3 av 10 episoder.