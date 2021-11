PÅ KINO 12. NOVEMBER 2021: Det er ingenting galt ved å lage små, enkle sjangerfilmer uten større ambisjoner enn å spre litt skrekk og uhygge.

«The Boy Behind the Door» er ganske velspilt av to svært unge hovedrolleinnehavere og er dystert fotografert med en gjennomgående skummel og ubehagelig atmosfære.

De debuterende regissørene David Charbonier og Justin Powell burde imidlertid ha søkt profesjonell hjelp til å bearbeide sitt eget manus. Det er nemlig fullt av ulogiske handlinger og ekstreme usannsynligheter som enkelt kunne vært forbedret, og dermed hevet filmen flere hakk.

Slik historien utspiller seg nå, blir man bare sittende å klø seg i hodet over noen av valgene som er gjort, og man får følelsen av å se en skrekkfilm på amatørnivå.

ANMELDELSE: «Tre nøtter til Askepott» blir en av vinterens største kinosuksesser

TITTELFIGUR: Kevin (Ezra Dewey) er gutten bak døra i «The Boy Behind the Door». Foto: Another World Entertainment

Kidnappes til avsidesliggende hus

Filmen starter illevarslende nok med kidnappingen av de 12 år gamle kameratene Bobby (Lonnie Chavis) og Kevin (Ezra Dewey). De føres til et avsidesliggende hus, der kidnapperen åpenbart leier ut sine ofre til pedofile overgripere.

Kevin lenkes fast i et dunkelt kjellerrom, mens kidnapperen overlater både ham og huset til en overgriper. Bobby får seg imidlertid løs fra bagasjerommet han er innestengt i, men i stedet for å rømme og søke hjelp, sniker han seg rundt for å finne en måte å frigjøre kameraten sin på.

Han må både unngå overgriperens oppmerksomhet, og finne en løsning før kidnapperen kommer tilbake.



Altfor mange svake løsninger

Handlingens utgangspunkt er enkelt og effektivt, og legger grunnlaget for spennende sniking og ubehagelig skrekk. Dessverre ødelegges dette av altfor mange svake løsninger som svekker troverdigheten. Skrekkfilmsjangeren er riktignok omtrent bygget på at figurer tar dumme avgjørelser, men her kunne mange enkelt ha blitt gjort bedre.

I denne filmen dør man umiddelbart at et knivstikk i nedre mageregion. Et sår som nesten ikke blør i det hele tatt, kan på magisk vis skape en diger blodpøl på gulvet, som en 12-åring kan fjerne ethvert spor av med en liten klut på mindre enn ett minutt. Politiets respons på en alarmtelefon er mildt sagt uproff, og kidnapperen trenger ikke frykte at en enslig betjent skal savnes av sine kolleger.

Et offer som akkurat har greid å unnvike kidnapperen på vei inn i dusjen, vil heller bruke tid på å utforske rommet enn å rømme fra det. Og man åpner en låst dør ved å bruke øks mot dørbladet, ikke låsen. Filmen er full av slike tilfeller, der man enkelt kunne ha høynet troverdigheten, og dermed skapt en enda mer virkningsfull skrekkfølelse.

ANMELDELSE: Et A-lag av stjerner leverer sine B-varer i «Red Notice»

SNIKER RUNDT: Bobby (Lonnie Chavis) i kidnapperens hus i «The Boy Behind the Door». Foto: Another World Entertainment

Kunne blitt bedre med enkle grep

Alt er imidlertid ikke helt håpløst. David Charbonier og Justin Powell vet å skape scener som sprer uhygge, godt støttet av blant annet fotograf Julián Estradas dunkle bilder, Stephen Boyers effektive klipping og Anton Sankos illevarslende musikk.

De har tydeligvis grei oversikt over sjangerens regler og konvensjoner, og må i hvert fall være inspirert av Stanley Kubricks «The Shining – Ondskapens hotell» i en spesifikk scene. Det produksjonsmessige holder i det hele tatt såpass høy standard at det er veldig synd at manuset har så store mangler.

De unge hovedrolleinnehaverne hadde også fortjent bedre, for både Lonnie Chavis og Ezra Dewey spiller med overbevisning som redde, men modige og ressurssterke gutter. Filmens kanskje beste vendepunkt, er scenen der kidnapperens identitet avsløres, men det skal forbli en hemmelighet i denne anmeldelsen.

«The Boy Behind the Door» har altså flere lovende tilløp, men manusets utilstrekkelighet, og tanken på hvor mye bedre filmen kunne ha blitt med enkle grep, gjør dette likevel til en litt skuffende skrekkthriller.