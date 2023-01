2023: Seriene vi gleder oss til

Vi lover et helvete

KJÆRLIGHETSDRAMA: Aili Kristine Kalak Eira og Sigurd Lakseide er hovedrolleinnehavere i NRKs nye serie «Vi lover et helvete». FOTO: Max Emanuelson / Fenomen/NRK.

Et klimadrama i et gruvesamfunn, en klimafornekter og en miljøaktivist – dette er oppskriften for en moderne historie om umulig kjærlighet i «Vi lover et helvete».

I serien, som er skapt av Karina Lystad, Kristin Vestreim og Tom Marius Kittilsen, og regissert av Rebecca Wirkola Kjellmann, tar vi turen til den fiktive bygda Utfjord i Finnmark.

Der kjemper samiske Elin (Aili Kristine Eira) for å bevare beitemarkene til familien som driver med rein, men når hun plutselig blir stormforelsket i Daniel (Sigurd Lakseide), blir verdiene hennes satt på prøve. For hvordan kan en reindriftssame bli sammen med en klimafornekter som jobber i den lokale gruva?

Historier om unge voksne i Finnmark er ikke noe vi ser ofte i norske serier. Vi gleder oss stort til å utforske denne delen av landet, i en serie som tar opp tematikk som identitet, fordommer og hvor langt du er villig til å gå for det du tror på.

– Marte

Strømmes hvor: NRK TV

Når: 26. januar

Masters of the Air

FRA HOFTEVRIKK TIL BOMBEDROPP: Elvis-skuespilleren Austin Butler spiller en av hovedrollene i «Masters of the Air». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Når vi hører om en åndelig oppfølger til en av de aller beste krigsseriene som noensinne er laget, så sier vi ja, takk!

Og når vi får bekreftet at det er folka bak «Band of Brothers» som har laget «Masters of the Air», da er vi solgt.

Serien, som er basert på Donald L. Millers bok med samme navn, forteller den sanne historien om en gjeng med unge amerikanske menn i The Eight Air Force under andre verdenskrig.

Trioen Steven Spielberg, Tom Hanks og Gary Goetzman har returnert som produsenter, og serien er skrevet av John Orloff og Graham Yost, som begge var manusforfattere på «Band of Brothers».

Vi er spente på hvordan skuespillere som blant andre Austin Butler («Elvis»), Barry Keoghan («Dunkirk») og Callum Turner («Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter») vil gjøre det.

Og vi lurer på om serien vil klare å gjenskape følelsen av samhold og kameratskap som gjorde «Band of Brothers» så sterk. For der var ikke oppfølgerserien «The Pacific» like god.

– Marte

Strømmes hvor: Apple TV+

Når: Usikkert, men trolig våren 2023.

Justified: City Primeval

PÅ MED HATTEN: Timothy Olyphant vender tilbake som den skyteglade og treffsikre Raylan Givens i «Justified: City Primeval ». FOTO: TV 2, FX

Siden jeg har den moderne westernserien «Justified» (2010-2015) som en av mine favorittserier, så må selvfølgelig comebacket «Justified: City Primeval» med på lista.

Timothy Olyphant er en av de beste til å spille handlekraftig hardhaus med pistol i beltet.

Han var tøff som sheriff i «Deadwood», han var tøff som Cobb Vanth i «Star Wars» og vi gleder oss stort til å se han returnere til sin aller tøffeste rollefigur, Deputy U.S. Marshal Raylan Givens.

Handlingen i denne «spin off»-serien er satt 15 år etter hovedserien, og har Elmore Leonards bok «City Primeval: High Noon in Detroit» som inspirasjon. Her skal vår treffsikre hovedperson bytte ut Kentuckys utkantstrøk med Detroits gater, hvor han må bryne seg på en sosiopat med kallenavnet «The Oklahoma Wildman».

Vi er spent på om den nye skurken er like karismatisk og vill i replikken som Boyd Crowder (Walton Goggins), men forventer uansett kuler, kruttrøyk og store doser barsk westernunderholdning.

– Sigurd

Strømmes hvor: Usikkert, trolig Disney+

Når: Amerikansk premiere i sommer, kommer trolig til Norge til høsten.

Anne Rice’s Mayfair Witches

OVERNATURLIG THRILLERDRAMA: Alexandra Daddario spiller Dr. Rowan Fielding i serien «Mayfair Witches», som er basert på bøkene til Anne Rice. FOTO: Scanpix/Chris Pizzello

Okey, la oss være ærlige – det er noen i redaksjonen som gleder seg mer til denne enn andre. Fordi det er noen i redaksjonen som er mer opptatt av hekseserier enn andre.

Men «Anne Rice’s Mayfair Witches» ser ikke bare ut som en spennende hekseserie, men som en kvalitetsserie fra AMC.

Anne Rice er forfatteren bak bøker som «Queen of the Damned» og «Interview With The Vampire». Sistnevnte fikk en adapsjon fra AMC i fjor, som ble omtalt som «en stilig, blodig og velspilt serieversjon» her i Filmpolitiet.

Denne gangen er det altså trilogien «Lives of the Mayfair Witches» som skal oversettes til TV-ruta.

Og «The White Lotus»-skuespilleren Alexandra Daddario spiller hovedrollen som hjernekirurgen Dr. Rowan Fielding, som finner ut at det er noen mystiske familiehemmeligheter bak i slekta.

Dermed er det duket for en fortelling der vitenskap og magi blir satt opp mot hverandre, og dette ser ut til å bli et skikkelig spennende og mørkt eventyr!

– Marte

Strømmes hvor: Usikkert

Når: Amerikansk premiere 8. januar, vi håper den kommer til norske skjermer i løpet av vinteren.

Poker Face

DETEKTIVSERIE: Natasha Lyonne (her avbildet i serien «Russian Doll») spiller hovedrollen i Rian Johnsons nye krimserie «Poker Face». FOTO: Netflix

Filmskaper Rian Johnson har bevist at han virkelig behersker humørfylte detektivmysterier til fingerspissen med suksessene «Knives Out» og «Glass Onion».

Vi gleder oss derfor veldig til å se hans sorthumoristiske krimkomedie «Poker Face», en serie på ti episoder som tar for seg en ny sak for hver episode.

Karismatiske og kule Natasha Lyonne («Russian Doll») spiller hovedrollen Charlie Cale, en Casino-arbeider på rømmen som alltid vet om noen lyver til henne.

Hver episode følger Cales ferd gjennom USA og introduserer en ny drapssak. Serien skal visstnok følge «omvendt detektiv»-formelen – hvor vi tidlig får vite hvem skurken er, og spenningen ligger i avsløringene.

Kjente navn som Joseph Gordon-Levitt, Ron Perlman, Adrien Brody og Nick Nolte skal også dukke opp. Vi håper dette kan bli en ukentlig godbit for oss som elsker avsluttende episodekrim med glimt i øyet.

– Sigurd

Strømmes hvor: Usikkert

Når: Amerikansk premiere 26. januar, vi håper den kommer til norske skjermer i løpet av vinteren.

Secret Invasion

GAMLE KINOKJENNENINGER: Nick Fury (Samuel L. Jackson) og Maria Hill (Cobie Smulders) dukker begge opp i serien «Scret Invasion», som også gir et gjensyn med Talos (Ben Mendelsohn), som vi møtte i filmen «Captain Marvel». (Foto: SF Studios / Sony Pictures)

Fase fem av MCU står på trappene og det skal altså etter planen komme hele seks nye serier Marvel-serier på Disney+ i 2023.

Her er det jo mye som henger sammen, og i tillegg til alle kinofilmene gleder vi oss greit til både «Ironheart», «Echo», «Agatha: Coven of Chaos» og nye sesonger av «What If…?» og «Loki» på den lille skjermen.

Men superheltserien vi gleder oss aller mest til i 2023, er «Secret Invasion».

Den følger opp tråden fra «Captain Marvel»-filmen og handler om at romvesenene The Skrulls (som kan endre sitt utseende etter behov) har infiltrert menneskeheten.

Det plottet virker å ha både spenning og stor viktighet for det øvrige Marvel-universet. Og rollegalleriet består av en lovende blanding gamle kjente og nye stjerner.

Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle og Ben Mendelsohn gjentar sine MCU-roller. I tillegg blir dronningene Emilia Clarke og Olivia Colman med på superheltmoroa.

– Sigurd

Strømmes hvor: Disney+

Når: Trolig i løpet av våren.

The Mandalorian S3

TO HELTER VENDER TILBAKE: Mando og Grogu fortsetter sine Star Wars-eventyr i tredje sesong av «The Mandalorian». FOTO: Disney+

Det har ikke skortet på TV-påfyll fra «Star Wars»-universet heller. Det siste drøye året har vi fått «The Book of Boba Fett», «Obi-Wan Kenobi» og «Andor» – i tillegg til animasjonsseriene «The Bad Batch» og «Tales of the Jedi».

Likevel kjenner vi det prikker ekstra av forventningsslede når Din Djarin og Grogu skal ut på nye reiser.

For selv om «Andor» for alvor viste hvor bra den seriøse delen av Star Wars kan være, så er «The Mandalorian» unikt god på den popkornvennlige romeventyrfølelsen.

Pedro Pascal (som også skal spille hovedrollen i «The Last of Us» i år) skinner i sin hjelmkledde hovedrolle. Med tøffe slagsmål, et særegent kroppsspråk og velplasserte replikker har han skapt en av de kuleste hardhausene på TV. Og i samspill med den fantastisk søte, og stadig mer handlekraftige, Grogu, så er dette en herlig duo å utforske den der galaksen langt, langt borte med.

I år får vi også Ashoka Tanos egen «spin off»-serie fra «The Mandalorian», og vi håper John Favreau og Dave Filoni har en bukett av fengende og spennende historier å fortelle om både dem som bruker beskar og dem som bruker kraften.

– Sigurd

Strømmes hvor: Disney+

Når: 1. mars

The Three-Body Problem

FRA FANTASY TIL SCI-FI: «Game of Thrones»-skuespiller John Bradley har en sentral rolle i «The Three-Body Problem» på Netflix. (Foto: HBO/Helen Sloan).

Liu Cixins «The Three-Body Problem» har blitt en bauta i science fiction-verden etter at den første boken i trilogien ble utgitt i 2008.

Serien er satt til Kina i fortid, nåtid og fremtid og skildrer menneskehetens første kontakt med en utenomjordisk sivilisasjon.

Som tidligere ingeniør har Liu Cixin en tilnærming til science fiction som er rotfestet i vitenskapens rammer og regler. «The Three-Body Problem» hører derfor innenfor kategorien «hard science fiction» – en veldig spennende underkategori i sjangeren!

Det er «Game of Thrones»-skaperne David Benioff og D.B. Weiss som holder i prosjektet hos Netflix. Etter serieskapernes kjappe exit og langt fra tilfredssluttende avslutning på «GoT», så er det med en viss skepsis vi ser frem mot deres neste storserie.

Samtidig så husker vi at før duoen ble lei av Westeros, så lagde de noen helt fabelaktige sesonger med TV. Vi krysser fingrene for at det er det de har gjort med «The Three-Body Problem»!

– Marte

Strømmes hvor: Netflix

Når: I løpet av 2023.

Ted Lasso S3

ULIKE LIVSFILOSOFIER: Ted Lasso (Jason Sudeikis) og hardhausen Roy Kent (Brett Goldstein) har ulik tilnærming til idrett og medmennesker, men de skaper begge magi på skjermen i den lune fotballkomedien «Ted Lasso». FOTO: Apple TV+

Den Emmy-vinnende komedien «Ted Lasso» har vært en av våre favorittserier med sine to glimrende sesonger, og vi gleder oss stort til å møte den eksentriske fotballtreneren igjen.

Den kommende sesong 3 kan bli serien siste, manusforfatter og skuespiller Brett Goldstein har i hvert fall uttalt at sesong 3 skrives som en mulig avslutning. Det kan i så fall bli vemodig å ta avskjed med et av TV-rutas koseligste rollegalleri, men det blir også en fest å få møte denne gjengen igjen.

«Ted Lasso» har vært en oase av hjertevarme, humør og positiv støtte, og hver episode har vært som å få en lang god klem.

Serien har også utviklet seg underveis, og sesong 2 turte å gi plass til det vanskelige og vonde uten at humoren eller «feelgod»-faktoren måtte vike i møte med alvoret.

Vi heier på AFC Richmond, og håper på en sesong både fotballfans og seriefans kan storkose seg med.

– Sigurd

Strømmes hvor: Apple TV+

Når: Usikkert, men vi håper på vårpremiere.

The Last of Us

FRA SPILL TIL SERIE: Pedro Pascal spiller Joel og Bella Ramsey spiller Ellie i serieversjonen av spillet «The Last of Us». FOTO: HBO Max

Naughty Dogs postapokalyptiske zombiespill «The Last of Us» er et mesterverk i historiefortelling og karakterutvikling.

Spillet, som handler om smugleren Joel som har fått i oppgave å eskortere den unge jenta Ellie gjennom et farlig landskap, er både nervepirrende, moralsk utfordrende, hjertevarmende og hjerteskjærende.

Når den kraftfulle fortellingen når TV-skjermen, er det i regi av HBO, med «Game of Thrones»-skuespillere Pedro Pascal og Bella Ramsey i hovedrollene.

ANMELDELSE: The Last of Us Part II – Monumental postapokalypse

Med spillskaper Neil Druckmann ved roret som serieskaper sammen med «Chernobyls» Craig Mazin, har vi stor tro på at vi har et drivende godt drama i vente.

Så gjenstår det å se om Pedro Pascal og Bella Ramsey vil klare å gjøre oss like glad i rollefigurene i serien som i spillet. Basert på deres tidligere meritter ligger alt til rette for det.

I så fall har vi en knallsterk serieopplevelse i vente!

– Marte

Strømmes hvor: HBO Max

Når: 16. januar