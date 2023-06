PÅ KINO 23. JUNI 2023: Alle som har eller har hatt skolebarn, vet hvor unaturlig det kan føles å måtte forholde seg til en foreldregruppe der man kanskje ikke har noe annet til felles enn å ha barn i samme klasse. Regissør Paprika Steen («La de små barn…», «Til døden os skiller», «Den tiden på året») og manusforfatter Jakob Weis treffer flere spikre på hodet i sin komiske skildring av dette. VÅT LEK: Ulrik (Jacob Lohmann) og Thorbjørn (Carsten Bjørnlund) i vannkrig i «Fedre & mødre». Foto: Another World Entertainment De setter både situasjoner og personkarakteristikker på spissen, men har samtidig flere smarte observasjoner av ganske vanlige og gjenkjennbare problemstillinger. «Fedre & mødre» har også noen ganske overdrevne skildringer som ikke nødvendigvis føles 100% realistiske, men samtidig ligger det alltid en kjerne av sannhet i komikken, slik at det er mulig å både le av den og relatere seg til den. Reiser på hyttetur Filmens hovedfigurer er Piv (Katrine Greis-Rosendal) og Ulrik (Jacob Lohmann), som sliter litt med å koble seg på den store foreldregruppa i datterens nye skoleklasse. ANMELDELSE: «No Hard Feelings» er uforpliktende underholdning Der møter de et kobbel av ulike personligheter, blant andre Tommy (Nikolaj Lie Kaas), Moa-Britt (Lisa Loven Kongsli), Jewer (Mikael Birkkjær), Julie (Amanda Collin), Per (Rasmus Bjerg), Bettina (Line Kruse) og Thorbjørn (Carsten Bjørnlund). De møter også den populære og respekterte rektoren Adrian (Lars Brygmann), som fungerer som en slags lynavleder i opphetede diskusjoner.



Når alle reiser på en hyttetur som et slags kick-off på skoleåret, blir de kastet inn i en rekke ville, vanskelige og morsomme situasjoner, der det usynlige hierarkiet og den ikke alltid like glatte dynamikken mellom foreldrene slår ut på ulike måter. Stikkord er sex, joints og vill festing for de voksne så fort barna er i seng, selv om det ikke nødvendigvis er en forutsetning. Underfundig humor Hytteturen, der det meste av filmen foregår, blir et festlig sirkus der flere typer samlivsproblemer og foreldreutfordringer utspilles i manesjen. Noen finner en litt for god tone med hverandre, noen flasher rikdom for å heve eget selvbilde, noen går litt for langt inn i foreldrerollen, mens andre sliter med vekta. ANMELDELSE: «Livets dans» er et oppløftende dansedrama Alt er basert på sosiale konvensjoner og sammenhenger som de fleste på et eller annet tidspunkt i livet vil stifte bekjentskap med, og Paprika Steen lager underfundig humor av dette sammen med et godt ensemble. SOLFYLT: Tommy (Nikolaj Lie Kaas) og Frederik (Martin Greis-Rosenthal) slapper av mellom slagene i «Fedre & mødre». Foto: Another World Entertainment Det er riktignok forunderlig at hun ikke har funnet plass til en eneste ikke-hvit figur i en historie fra vår egen samtid. Det eneste tegnet til «mangfold», er at norske Lisa Loven Kongsli («Turist», «Wonder Woman») får snakke sitt eget morsmål (men, norsk filmbransje, hvorfor må hun til Danmark for å finne roller?). ANMELDELSE: Samuel L. Jackson er i storslag i «Secret Invasion» «Fedre & mødre» er likevel en sprek komedie med flere gode poenger som heldigvis ikke alltid er like politisk korrekte.

Om FILMEN Fedre & mødre

Slippdato: 23.06.2023

Regi: Paprika Steen

Utgiver: Another World Entertainment

Originaltittel: Fedre & mødre

Aldersgrense: 9

Sjanger: Komedie



