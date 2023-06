PÅ KINO FRA 23. JUNI: «Piggy» er en opprivende mobbehistorie fra den spanske landsbygda, som skifter gir da det introduseres en tilreisende seriemorder av den «slasher»-glade typen. ANMELDELSE: The Flash – Leker viltert med DC Comics-arven Regissør Carlota Pereda har stålkontroll på sitt sjangerlekne og stilsikre bølleoppgjør. Hun begeistrer med en variert og sanselig bruk av det makabre, noen velplasserte skråblikk og flere treffsikre filmreferanser til gamle horrorfavoritter. MAKABER ESTETIKK: Det er mye kjøtt, kroppsvæsker og flekker i estetikken til «Piggy». Her er Sara (Laura Galán) i familiens slakterbutikk. FOTO: Another World Entertainment Med et kamera som ofte er plassert godt innenfor intimgrensen, gjør også hovedrolleinnehaver Laura Galán en knallsterk prestasjon i både hjerteskjærende øyeblikk, i lommer av ro og i intense oppgjør. Tre brekkekle bøller Sara er en forsiktig og overvektig elev som blir brutalt mobbet av tre av sine klassevenninner. Det hagler med skjellsord og uthenging på sosiale medier, og en dag ved bassenget eskalerer det til livsfarlig vold og en sadistisk ugjerning som virkelig skildres i all sin fortvilte grusomhet. EN BASSENGTUR TIL BESVÆR: Det som skulle være en forfriskende dukkert blir starten på et sviende mareritt for Sara (Laura Galán). FOTO: Another World Entertainment Samme dag dukker det opp en parteringsglad seriemorder i byen, og dermed er det duket for flere drap, flere moralske kjøttsår og en landsby i lett panikk. «Piggy» har en eskalerende energi, og i spennet mellom forviklingskomedie, krim, menneskelig drama og slasherfilm spilles Saras vanskelige valg og de voksnes jakt etter morderen ut i 90 minutter med tettpakket driv. Lar det makabre surre i overflaten «Piggy» er en kunstferdig film hvor regissør Carlota Pereda har kombinert formgrep og virkemiddel som jobber sammen for å gi en rik strøm av undertekst til Saras historie. Selv om de virkelig voldelige scenene er ganske sparsomt plassert utover i filmen, så får det makabre surre i overflaten av både lydmiks og detaljer kameraet hviler på. Fluene summer på lydsporet og hinter om forråtnelse. Mat presenteres med et snev av det heslige, og ulike kroppsvæsker er et gjentagende motiv i både hverdagslige og ekstreme situasjoner. NESTEN ET MALERI: Regissør Carlota Pereda og fotograf Rita Noriega skaper en rekke uttrykksfulle og megetsigende scener i «Piggy». FOTO: Another World Entertainment I et velkomponert 4:3-format serveres vi flere scener som nesten er som malerier med poengterte kontraster og stemningsfulle spenningsmotiv. ANMELDELSE: The Idol – For forelsket i eget speilbilde Størst inntrykk gjør de brutale skildringene av volden og påkjenningene Sara utsettes for. De situasjonene kombinerer Laura Galáns totalt innlevde og utleverende skuespill med et filmspråk som forsterker og holder oss intenst til stede i ubehaget. Regissør Carlota Pereda holder ikke tilbake i sitt nysgjerrige oppgjør med mobbingens konsekvenser, men «Piggy» vet hvorfor den er drøy. Her brukes punkens rå energi, outsiderkjærlighet og brutalt ærlige detaljer til å male en smart slasher som smeller fra seg hele veien til rulleteksten. «Piggy» har kinopremiere 23. juni.

Om FILMEN Piggy

Slippdato: 23.06.2023

Regi: Carlota Pereda

Utgiver: Another World Entertainment

Originaltittel: Cerdita

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Horror, Krim, Thriller



