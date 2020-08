PÅ KINO: Den franske filmen «Oss to» er en kjærlighetshistorie som overrasker med utviklinger som åpner for flere interessante konflikter og problemstillinger.

Barbara Sukowa (kjent fra Rainer Werner Fassbinders «Berlin Alexanderplatz» og «Lola: Nattens dronning» og Lars von Triers «Europa») og Martine Chevallier («Mozart», «Tell No One») spiller sterkt i en film med rom for både sinne, sorg, desperasjon og hjertevarme.

Den spillefilmdebuterende regissøren Filippo Meneghetti lar nok frontene bli i overkant steile i deler av filmen, men her er det likevel nok å la seg engasjere av og legge følelser i. «Oss to» skildrer skarpt og intelligent et nydelig forhold som settes på store prøver.

ANMELDELSE: Christopher Nolans «Tenet» er best når det smeller

Madeleine (Martine Chevallier) nøler med å avsløre sin hemmelighet i «Oss to». Foto: Arthaus

Redd for å avsløre legningen

Pensjonistene Nina (Barbara Sukowa) og Madeleine (Martine Chevallier) er gamle naboer i samme oppgang, men ingen vet at de egentlig er kjærester.

Nå drømmer de om å selge leilighetene sine og flytte sammen til Roma, men Madeleine er redd for å avsløre den store hemmeligheten om sin legning for datteren Anne (Léa Drucker) og sønnen Frédéric (Jérôme Varanfrain).

Så skjer det noe som gjør at Nina plutselig er praktisk talt utestengt fra Madeleines liv. Hun går derfor til drastiske skritt for å forsøke å gjenopprette kontakten.



Gjør filmen mer interessant

Nina og Madeleines intime forhold etableres raskt, men så får vi gradvis en forståelse av hvordan omverdenen ikke aner noe, men tror de bare har et perifert naboskap.

Dette er smart og smakfullt presentert av regissør Meneghetti, som også har skrevet manuset, sammen med Malysone Bovorasmy og Florence Vignon.

Kontrasten mellom damenes private og offentlige fasade er stor, og det kinkige problemet de har er åpenbart, spesielt når Nina synes det er på tide å avsløre forholdet, men Madeleine nøler med tanke på hvordan datteren, sønnen og barnebarnet vil reagere.

Bare dette hadde vært nok materiale for en film, men så kaster Meneghetti inn enda et moment som skaper utfordringer på et helt annet nivå, og gjør filmen enda mer interessant.

ANMELDELSE: «Matthias & Maxime» roter bort et interessant premiss

Nina spionerer på hva som skjer utenfor Madeleines leilighet i «Oss to». Foto: Arthaus

Vakkert samspill

«Oss to» er en veldig god film, men når den likevel ikke får toppkarakter, skyldes det først og fremst at Madeleines datter og sønn skildres for enkelt og stivbeint. De virker kun å være ensporede hindre for sin mor, uten nyanser eller merkbar utvikling.

Manuset innfører noen trusler mot hovedfigurene som virker mindre sannsynlige, og den har noen symboltunge drømmesekvenser som blir litt tunge på labben i en film som ellers fører en spartansk stil.

«Oss to» har likevel svært mye man kan sette pris på, først og fremst det vakre samspillet mellom Barbara Sukowa og Martine Chevallier. Man skal være iskald for å ikke la seg smelte av varmen og hengivenheten. Og viktigst av alt, er at dette er en type kjærlighetshistorie du ikke ser mange av på kino.