PÅ AMAZON PRIME VIDEO FRA 25. JUNI: «Solos» er en menneskenær «sci-fi»-dramaserie som skildrer hvordan mulig fremtidsteknologi kan påvirke våre håp, traumer og misbrukte muligheter. Et stjernelag med blant andre Morgan Freeman, Anthony Mackie, Dan Stevens, Helen Mirren, Constance Wu og Uzo Aduba spiller hovedrollene i sju enkeltepisoder som henger tematisk sammen, men kan sees hver for seg. Skuespillerprestasjonene er av gjennomgående høy klasse, og spesielt Constance Wu leverer en gripende historie som både har brodd, kraft og stort vemod. De dialogdrevne episodene er bygd rundt ulike spørsmål og dilemma – som spenner fra kloning, via minnesanking og tidsreiser, til en tur i verdensrommet. På sitt beste er «Solos» en serie som fenger med sine tankeeksperiment. Men ikke alle historiene engasjerer, og et par av episodene blir ikke mer enn lettglemte sjangerøvelser. ANMELDELSE: Rick and Morty S05 – en grov og gladvoldelig lek DEN BESTE EPISODEN: Constance Wu spiller fantastisk i en episode hvor hun gradvis husker mer og mer av en dag hun prøver å glemme. FOTO: Amazon Studios Ny teknologi, menneskelige problemer Gjennom sju episoder serveres vi ulike historier som alle foregår i en nær fremtid hvor ny teknologi har gitt oss mennesker nye muligheter. Episodene utspiller seg i verdensrommet, på laboratoriet, på venterommet og på stranden. Og selv om dette er science fiction satt til visuelt forseggjorte kulisser, så er det dialogen, og i enkelte tilfeller monologen, som er det bærende fortellerelementet. ANMELDELSE: Tales from the Loop – En deilig snål sci-fi-boble Fortellingene vi får servert handler om universelt gjenkjennelige problemstillinger, lengsler og behov. Anthony Mackie spiller en døende familiefar som har bestilt en klone av seg selv. Helen Mirren spiller en pensjonist som har gått med på å sendes ut i verdensrommet. Og Anne Hathaway spiller en forsker som jobber med tidsreiser for å berge sin døende mor. På sitt beste klarer historiene å feste kroken i publikum og virkelig få oss til å føle med hovedpersonens motiver, savn og kvaler. Samtidig er denne serien så minimalistisk og nedstrippet i sin samtalebaserte og smått sterile komposisjon, at når historiene ikke trekker oss inn, så har «Solos» lite annet å komme med. ANMELDELSE: Fast & Furious 9 – Ender opp som ren komedie IKKE HELT CAPTAIN AMERICA: Anthony Mackie spiller den sinte og kreftsyke forretningsmannen Tom, som har bestilt en klone som skal ta over hans familieliv når han dør. FOTO: Amazon Studios Noen knallsterke skuespillerprestasjoner Det intime settingen, hvor hovedpersonene tilbringer mye av tiden snakkende foran et kamera, lar virkelig skuespillerne levere foran kamera. Rollefigurene skal her mestre kunsten å holde oss engasjert, porsjonere ut historiens hemmeligheter og samtidig eskalere det emosjonelle uttrykket etter hvert som dramatikken tiltar. En svært krevende og tålmodig fremføring, som med disse fantastiske skuespillerne byr på noen berusende høydepunkt. Morgan Freemans gradvise oppvåkning fra demensens slør er en strandfest av en scene. Og allerede nevnte Constance Wu fikk meg til å sitte klistret til skjermen av inspirert hengivenhet, i det hun kverner komikk, fortvilelse og harme sammen i en aldeles hjerteskjærende historie. Det er handlingselementer, teknologi og noen rollefigurer som overlapper i episodene, men «Solos» kan sees på som en samling av novellefilmer. Inntrykket som sitter igjen som fellesnevner hos meg etter å ha sett alt i en omgang, er en hyllest av hvor viktige og sterke minnene vi har av hverandre er. Og en bekymringen for at fremtidens muligheter for å gi oss det vi tror vi vil ha, kan bli en kilde til økt fremmedgjøring. Og så er det jo litt ekstra spesielt at en serie som virkelig går for å problematisere informasjonssanking, endring i brukervilkår, utfordringer med smarthjem og farene med kunstig intelligens, er laget av IT-giganten Amazon. Eller hva, Alexa? «Solos» har premiere på strømmetjenesten Amazon Prime Video fredag 25. juni. Anmeldelsen er basert på alle 7 episodene.

Om SERIEN Solos

Slippdato: 25.06.2021

Sesong: 1

Utgiver: Amazon Prime Video

Serieskaper: David Weil

Sjanger: Drama, Sci-fi, TV-Serie



