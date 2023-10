PÅ KINO 6. OKTOBER 2023: Det er ingen overraskelse at «Sulis 1907» har blitt en velgjort og engasjerende film, inspirert av en virkelig gruvestreik som skulle få stor betydning for forholdet mellom arbeidstagere og arbeidsgivere og det fremtidige velferdssamfunnet.

Med en så durkdreven regissør som Nils Gaup («Veiviseren», «Kautokeino-opprøret», «Birkebeinerne») og en så erfaren manusforfatter som Christopher Grøndahl («Villmark», «Nokas», «Kampen om Narvik»), føler man seg til enhver tid i trygge hender.

TØFT PUBLIKUM: Gruvearbeiderne gir Konrad en heller kjølig velkomst i «Sulis 1907». Foto: SF Studios

Handlingen formidles kjapt og effektivt på bare 1 time og 45 minutter, som er litt av en bragd med alle figurene, omstendighetene og plottelementene som skal med.

Det krever at historien fortelles med brede strøk og store overskrifter, og da er det ikke fritt for at figurene, tross godt skuespill, forblir skisser som ikke har tid og rom til å være mer enn brikker i det store spillet.

Filmen er imidlertid en helstøpt og handlingsmettet historieleksjon med høy kvalitet i flere ledd.

Går til streik mot ny sjef

Historien tar til på starten av 1900-tallet, når den svenske 16-åringen Konrad Nilsson (Otto Fahlgren) kommer til Sulitjelma for å få seg jobb i kobbergruvene, der han kalles «skårunge» av eldre kolleger.

Hans unge alder og tilhørende naivitet gjør at han havner i en skvis når arbeiderne, inspirert av den sosialistiske agitatoren Helene Ugland (Alexandra Gjerpen), går til streik mot den nye sjefen.



Den svenske kapitalisten Wenström (Simon J. Berger) truer nemlig med å senke lønningene, men da har Konrad allerede en stund hatt en hemmelig jobb som Wenströms observatør i gruvene mot en klekkelig lønnsøkning.

Nå finner han seg selv i en solidaritetskrise mellom en mektig og pengesterk sjef på den ene siden og desperate arbeidskamerater på den andre, blant andre Rasmus (Rune Temte), Kniv-Axel (Stig Henrik Hoff), Carl (Kristoffer Sagmo Aalberg) og Per (Mads Sjøgård Pettersen).

Skildres med enorme kontraster

Filmens tekniske meritter er upåklagelige, blant annet med fantastisk foto av Anders Bohman og bunnsolid produksjonsdesign av Michael Higgins.

Gruvebyen Sulitjelma anno 1905 til 1907 skildres som et ugjestmildt sted med enorme kontraster mellom ledelsens luksuriøse tilværelse og arbeidernes kalde, skitne og knallharde forhold inne i det klaustrofobiske fjellet.

GRUVESJEFEN: Wenström (Simon J. Berger) viser hvem som har makta i «Sulis 1907». Foto: SF Studios

Grepet med å la unge Konrad være publikums øyne inn i gruvene, er smart, for det gir Gaup og Grøndahl en god anledning til å gi publikum en kjapp innføring i gruvedriftens mekanismer, uten at det blir for teknisk.

Filmen bruker også kort tid på å trekke de store linjene, klargjøre hvem som står i konflikt med hvem, og hvilke åpne eller skjulte motiver de har.

Her har filmskaperne økonomisert forbilledlig med historiefortellingen, i samspill med Jens Peder Hertzbergs effektive klipping, slik det aldri hersker noen tvil om hva som er stridens kjerne og hva som står på spill.

Her venter det etter hvert noen høydramatiske sekvenser med gode effekter og en knalltøff lydmiks som treffer midt i brystkassa.

Har både nerve og fremdrift

Nils Gaups største utfordring midt i alt som foregår, er å få oss til å knytte sterke bånd til figurene. Otto Fahlgren gjør en sympatisk hovedrolle, og man får vondt av Konrads konflikter og utfordringer.

Han blir likevel litt for anonym til å vekke de aller største følelsene, noe som også gjelder skildringen av forholdet til Wenströms tjenestepike Johanna (Pernille Sandøy).

Simon J. Berger har allerede forberedt sin figur for publikum gjennom den kyniske kapitalisten han spilte i serien «Exit», og fungerer derfor svært godt etter hensikten i en lignende rolle her.

HARDHAUS: Rasmus (Rune Temte) leder ett av arbeidslagene i «Sulis 1907». Foto: SF Studios

Gruvearbeiderne, spilt av Temte, Hoff, Aalberg og Pettersen med flere, er overbevisende tøffe, barske og kampvillige. De har klare funksjoner, men rekker (med enkelte unntak) sjeldent å være mer enn velsmurte tannhjul i det fortellertekniske maskineriet.

Minst spillerom har kanskje Alexandra Gjerpen i rollen som Helene Ugland, en virkelig figur som kunne ha vært hovedfigur i en egen film. Jeg trodde rollen hennes skulle være mye større, men Gjerpen rekker bare så vidt å gi Ugland et ansikt som de streikendes inspirator.

Filmens største styrke, er evnen til å blande alle disse figurene og elementene til en historie som faktisk henger godt sammen.

«Sulis 1907» har både nerve og fremdrift, og gir et klart bilde av forholdene som vekket streikeviljen, og hvilke konsekvenser det har fått for oss alle.