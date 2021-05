PÅ KINO FRA 28. MAI: «Nobody» er en enkel, morsom og veldig god actionfilm som lar Bob Odenkirk («Better Call Saul») dundre løs på fæle gangstere i 90 underholdende minutter. Historien er skrevet av Derek Kolstad, manusforfatteren bak de hardtslående og kule «John Wick»-filmene. I hovedperson, yrkesgruppe og gladvold er det mye som ligner i de to filmuniversene. «Nobody» er ikke like rendyrket actioneleganse som det Keanu Reeves leverer som den knallharde John Wick. Men latteren sitter løsere, og Bob Odenkirk er som alltid en fornøyelse. ANMELDELSE: John Wick – Stilsikker action med Keanu Reeves KREATIV I VOLDSBRUKEN: I god «Alene hjemme»-stil bruker «Nobody» husholdningsartikler til god effekt i sin gladvoldelige håndtering av skurker. FOTO: Universal Studios/United International Pictures Et klimaks i ultravoldelig «Alene hjemme»-stil Hutch “Nobody” Mansell (Bob Odenkirk) var en av de farligste i bransjen. En såkalt «revisor», som USAs trebokstavsbyråer ringte når de trengte å justere regnskapene med blod og brekte neser. Det var før han pensjonerte seg, flyttet til forstaden med kjernefamilien og havnet i hverdagskverna. Men en rekke uheldige omstendigheter gjør at Hutch må ty til gamle kunstner. Hans gode gjerninger får alvorlige konsekvenser, og plutselig har vår hverdagshelt en sosiopat fra den russiske mafiaen etter seg. ANMELDELSE: Army of the Dead – Alle kjennetegnene er på plass Selve historien kunne i røffe trekk vært hentet fra vaskeseddelen til en av 80-tallets mange hardkokte B-filmer. Det er tynn suppe. Men i Kolstads lekne penn, og i regissør Ilya Naishuller («Hardcore») estetisk kyndige hender, så blir dette magre utgangspunktet til en frisk og tettpakket kruttfest. Sinnemestring, voldelig natur og skadelige machoideal kunne vært tematiske tråder å utforske i dette «nytt og bedre menneske»-landskapet. Det hadde gitt filmen mer substans. Men «Nobody» trekker fornøyd på smilebåndet, og omfavner hevnen og ødeleggelsen som en katarsis for både hovedperson og publikum. Med overdreven tegneserievold som ledestjerne, blir dette et humørfylt kaos av kuler og knekte bein som ender i et klimaks i ultravoldelig «Alene hjemme»-stil. ANMELDELSE: Ninjababy – Treffer meg rett i hjertet INGEN VITS I Å RINGE POLITIET: Instruksen til familien er klar når den tidligere drapsmaskinen Hutch ber familien (Paisley Cadorath, Gage Munroe og Connie Nielsen) om å vente i kjelleren mens han fikser biffen. FOTO: Universal Studios/United International Pictures Treffsikre komikere Det er ikke de mest opplagte actionheltene som får lov til å flekse spektakulære ferdigheter i denne actionkomedien. Det er komikere. Bob Odenkirk har lang fartstid som både manusforfatter og skuespiller i amerikanske sketsjshow og komiserier. De senere årene har han også vist seg frem som en skuespiller med stor rekkevidde og anselig karisma. «Breaking Bad»-stjernen har en herlig evne til å spille underdog, noe han utnytter i en rollefigur det er lett å like – også når han avslører sitt indre beist. Og han har lekekamerater. Fantastiske Christopher Lloyd, best kjent som Emmett «Doc» Brown i «Tilbake til Fremtiden»-filmene, spiller hovedpersonens skyteglade far. Og artisten RZA, kjent fra Wu-Tang Clan, dukker også opp i en leken birolle. Sleng på en søt kattepus, sirkusverdige skyteferdigheter, et par oppfinnsomme spionleketøy og noen aldeles merkelige karaokescener så har du noe av den popkornfaktoren som løfter denne sjangerfilmen til en femmer på terningen. «Nobody» krever et stort hjerte for visuelt forseggjort og sorthumoristisk voldsfilm. Har du det, er dette morsomt smadresnadder. «Nobody» har premiere på kino fredag 28. mai.

Om FILMEN Nobody

Slippdato: 28.05.2021

Regi: Ilya Naishuller

Utgiver: United International Pictures

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Action, Komedie, Krim



