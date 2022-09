10 nye serier vi gleder oss til i høst

Andor

UTSATT, MEN PÅ VEI: Star Wars-fansen hadde håpet å se «Andor» allerede i sommer, men i høst kommer den endelig på Disney+. FOTO: ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Vi starter med serien som egentlig skulle ha sommerpremiere, men som ble utsatt til september.

«Andor» ser ut til å bli en seriøs og spennende utvidelse av Star Wars-universet på den lille skjermen. Med en litt annen tone og størrelse enn de popkornvennlige seriene om Obi-Wan, Boba Fett og The Mandalorian.

Denne serien er satt ca. fem år før de dramatiske hendelsene som ledet opp til den første Star Wars-filmen «A New Hope», og serien beskrives som en spionthriller satt til perioden hvor våre helter i the Rebel Alliance virkelig tar opp kampen mot Imperiet.

Diego Luna gjentar her sin fengende opprører i tittelrollen Cassian Andor. En rollefigur vi ble veldig glad i under «Rogue One»-filmen.

Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Forest Whitaker og Fiona Shaw er andre kjente navn på rollelisten. Og med hele 12 episoder i sesong 1 – og sesong 2 allerede bekreftet – så virker det som om det virkelig satses på at forhistorien til «Rouge One» skal bli grundig og engasjerende.

Hvor: Disney+

Når: 21. september

Interview With the Vampire

FRA GOT-KJENT LEIESOLDAT TIL VAMPYR: Jacob Anderson blir bitt av lidenskapen i «Interview With the Vampire». FOTO: NTB

Hvis du lurer på hvordan Tom Cruise ser ut med blondt, langt hår må du se «Interview With The Vampire» fra 1994.

Storfilmen der Cruise satte tennene i Brad Pitt, forferdet mange på 90-tallet med sin gotiske skrekk og mørke tematikk, og nå skal altså historien fortelles på ny i TV-ruta.

Serien er basert på Anne Rice sin originale roman fra 1976, og nå er det Sam Reid («Belle», «‘71») som forvalter den ikoniske rollen som vampyren Lestat de Lioncourt.

Vi gleder oss stort til å se Jacob Anderson, aka Grey Worm fra «Game of Thrones», i rollen som Lestats elsker og protesjé Louis de Pointe du Lac. Og basert på traileren ser det ut til at «Interview With The Vampire» blir en skremmende blodig affære.

Perfekt for høstmørket!

Hvor: Usikkert

Når: Har amerikansk premiere 2. oktober, kommer trolig til Norge i løpet av høsten.

The Bear

EN STJERNEKOKK VENDER HJEM: Jeremy Allen White spiller Carmen Berzatto som må vende hjem fra New Yorks restaurantverden for å ta over familiens restaurant i Chicago. FOTO: FX/Disney+

En av de amerikanske seriene vi har hørt mest skryt av de siste månedene, er dramedien «The Bear». Serien hadde USA-premiere på Hulu i juni, og kommer endelig til norske skjermer i oktober.

Serien foregår i Chicagos restaurantverden, og hovedrollen Carmen «Carmy» Berzatto spilles av Jeremy Allen White. Han er en prisvinnende kokk i New York som etter brorens selvmord flytter hjem til Chicago for å ta over driften av familiens nedslitte restaurant The Original Beef of Chicagoland.

Serien har høstet skryt for å være som et herlig sammensatt måltid hvor de ulike ingrediensene passer veldig godt sammen. Og vi er veldig spente på hvordan det vemodige og såre skal blandes med det kulinariske i denne kjøkkenbaserte underdog-historien.

Musikken skal være en raffinert miks av alternativ rock, og her dukker både gamle Hollywood-stjerner som Molly Ringwald og artige Instagram-stjerner som kokken Matty Matheson opp på rollelisten.

Hvor: Disney+

Når: 5. oktober

Wednesday

HIGH SCHOOL-TEMATIKK: Jenna Ortega og Isaac Ordonez spiller søster og bror i «Wednesday». FOTO: Vlad Cioplea/Netflix © 2022

Familien Addams er tilbake! Den merkverdige gjengen med overnaturlige evner og sansen for det makabre har underholdt oss i generasjoner med både tegneseriestriper, TV-serier, filmer og spill.

Tim Burton er regissør og produsent for serien, som skal handle om familiens forskrudde tenåringsdatter Wednesday. Og ut ifra traileren å dømme er hovedrolleinnehaver Jenna Ortega på god vei til å bli like uforglemmelig i rollen som Christina Ricci var i filmen fra 1991.

Tim Burton og familien Addams er jo en fantastisk kombo, og det er ikke overraskende at dette er prosjektet som gjorde at han takket ja til å gjøre sin regidebut for TV.

Vi gleder oss til å se resultatet – for etter å ha sett traileren, der Wednesday Addams tømmer en pose med pirajaer i bassenget til de ufyselige gutta på skolens svømmelag, ble det klinkende klart for oss at «Wednesday» måtte med på lista!

Hvor: Netflix

Når: Trolig oktober

The Idol

STJERNE PÅ ROLLELISTA: Abel Makkonen Tesfaye, også kjent som artisten The Weeknd, er både serieskaper og en av skuespillerne i HBOs nye storserie «The Idol». FOTO: Richard Shotwell/Invision/AP/ NTB

Etter å ha blitt emosjonelt utslitt av andre sesong av «Euphoria», er vi litt usikre på om vi orker flere serier fra Sam Levinson.

Samtidig – vi klarer ikke å holde oss unna!

Denne gangen har regissøren fått med seg The Weeknd og Reza Fahim på laget som serieskapere for «The Idol», som skal fortelle en forrykende historie om hva som skal til for å lykkes i Hollywood.

The Weeknd har ikke bare skrevet manuset sammen med Levinson og Fahim. Han spiller også den ene hovedrollen i serien – en klubbeier/kultleder som innleder et forhold med en gryende popstjerne, spilt av Lily-Rose Depp.

HBO markedsfører serien med at den kommer «fra de syke og forskrudde sinnene til Sam Levinson og The Weeknd». Vi er veldig spente på hva vi har i vente!

Hvor: HBO Max

Når: Oktober eller november

Cabinet Of Curiosities

MONSTERGLEDE: Det ser ut til at det er lagt mye flid i både monster og grøssende detaljer i Guillermo del Toros antologiserie «Cabinet Of Curiosities». FOTO: Ken Woroner/Netflix © 2022

Guillermo del Toro er skrekkelig god til å gi kinopublikummet herlig nifse og vakre opplevelser. Det har han bevist med filmer som «Pans Labyrint», «The Shape of Water» og «Nightmare Alley».

Og ofte er det kulissene, kostymene, stemningene og de kreative figurene som gjør hans fantasirike verdener til magiske vakre – og ganske så skumle – opplevelser.

Derfor gleder vi oss veldig til å lade opp til årets halloweenfeiring med en antalogiserie som ser ut til å være full av forseggjorte skumlinger, overnaturlige fenomener og gruelig gode grøss.

To av episodene er skrevet av Guillermo del Toro selv, og han har ellers samarbeidet med flere regissører og manusforfattere for å bringe åtte episoder med stemningsfull og estetisk skrekk til Netflix-skjermen.

Blant skuespillerne som er med finner vi Rupert Grint, Eric André, Charlyne Yi, Tim Blake Nelson og Crispin Glover.

Hvor: Netflix

Når: 25. oktober

Flus

NORSK GANGSTERKOMEDIE: Vi skal tilbake til 1999 i den nye norske serien «Flus». FOTO: Michael Ray Vera Cruz Angeles, Spark, NRK

Ifølge pressemeldingen er «Flus» en «gangsterkomedie om norsk gjengkriminalitets gullalder». Og vi innrømmer glatt at vi synes det høres ut som en både interessant og potensielt artig sjangerkombinasjon.

Her har Yosef Wolde-Mariam (kjent fra Madcon) og Mikael Samuelsen («Kasko», «Kongen av Gulset») skrevet en serie satt til Oslo rundt 1999, hvor vi møter hovedpersonen Bæbs (Filip Bargee Ramberg) som havner i en gjengkonflikt.

Wolde-Mariam og Samuelsen har tidligere jobbet sammen på «Kongen av Gulset». Det var en serie vi likte veldig godt, og vi er veldig spent på å se hvordan deres historisk baserte krimkomedie, og eventuelle skråblikk på hovedstadens gamle gangsterdager, vil se ut på skjermen.

Rollelisten er også spennende med Filip Bargee Ramberg («16», «Royalteen»), Herman Flesvig («Førstegangstjenesten») og Tobias Haile Furunes i de ledende rollene.

Hvor: NRK TV

Når: 28. oktober

The English

HOLD PÅ HATTEN: Emily Blunt spiller en aristokratkvinne som havner i det ville vesten på jakt etter hevn i «The English». FOTO: Amazon Prime Video.

Emily Blunt spiller aristokratisk kvinne på hevntokt i «The English».

Hugo Blick har skrevet og regissert serien, som er en samproduksjon mellom BBC og Amazon Studios.

Turen går til USA på 1890-tallet. Lady Cornelia Locke (Blunt) er fast bestemt på å finne mannen hun tror er ansvarlig for sønnens død, og hyrer inn en speider fra den lokale urbefolkningen til å hjelpe henne.

Chaske Spencer spiller Eli Whipp, som har en egen agenda bak oppdraget han har tatt, og som har delte følelser om å ta imot kolonistpenger.

Serien ser ut til å bli et stilfullt westerndrama, og vi gleder oss til å se Emily Blunt i overgangen fra aristokrat i silkekjole til tøff revolverkvinne.

Hvor: Prime Video

Når: 11. november

Tulsa King

Det meste serieskaper Taylor Sheridan tar i blir til god TV om dagen. Mannen som tidligere har skrevet manus til knallgode filmer som «Sicario» og «Hell or High Water», har blitt en av amerikansk TVs store navn med ferske suksesser som «Yellowstone», «1883» og «Mayor of Kingstown».

Forventningene er derfor store når han går sammen med den aldrende actionhelten Sylvester Stallone for å lage gangsterserien «Tulsa King».

Stallone (i sin første seriehovedrolle) spiller mafiasjefen Dwight «The General» Manfredi som akkurat har sluppet ut av fengsel. Han blir sendt av sin enda større mafiasjef til Tulsa, Oklahoma for å starte opp ny virksomhet der. Det er en brå overgang for den vanligvis New York-baserte hardhausen, og det ser ut til å bli både komiske forviklinger og tøff action når storbyens mafiametoder møter småbyens ro.

Det er Terence Winter, som skapte «Boardwalk Empire» og var både regissør, manusforfatter og produsent for «The Sopranos», som er showrunner på denne. Og med skuespillere som Domenick Lombardozzi («The Wire»), Max Casella («The Sopranos») og komiker Martin Starr («Silicon Valley») på rollelisten, så er dette en mafiaserie stappet full av lovende ingredienser.

Vi håper de har latt seg inspirere litt fra sorthumoristiske «Fargo» også.

Hvor: Trolig SkyShowtime (En ny strømmetjeneste som tar over for Paramount+ den 20. september)

Når: Trolig 13. november

Willow

VERDEN MÅ REDDES: Et av 80-tallets triveligste eventyr får sin fortsettelse når TV-serien «Willow» kommer til Disney+ i høst. FOTO: ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Et av 80-tallets triveligste eventyr får sin fortsettelse når TV-serien «Willow» kommer til Disney+ i høst.

I filmen fra 1988 blir den lille trollmannen Willow (Warwick Davis) og leiesoldaten Madmartigan (Val Kilmer) en usannsynlig duo, som må redde en liten jentebaby fra den onde dronningen Bavmorda.

Det har vært snakk om en oppfølger til eventyret i en årrekke, og den nye serien skal foregå mange år etter originalen.

Willow må nok en gang legge ut på eventyr, og denne gangen har han med seg en gjeng med unge helter som må stå sammen for å redde verden.

Den første traileren dukket opp under San Diego ComicCon i sommer, og TV-serien ser ut til å bli en fantasifull fortelling full av både action, eventyrlyst og hjertevarme.

Hvor: Disney+

Når: 30. november