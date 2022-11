PÅ NETFLIX: «Young Royals» er tilbake med en hjertevarm, høydramatisk og intrigefylt tur til den svenske eliteskolen Hillerska. Den første sesongen handlet om kjærligheten mellom kronprins Wilhelm (Edvin Ryding) og hans lokale klassekamerat Simon (Omar Rudberg). Det var en vakker skildring av ung kjærlighet, satt i kontrast til spørsmålet om hva det hadde betydd for kongehuset om det viste seg at en i arvefølgen til tronen var homofil. Sesong 2 plukker opp historien og øker konfliktnivået med hevnmotiv, ny romantikk, konservative hoffarbeidere og rikelig med skoledrama – og legger seg med det nærmere «high school»-sjangerens velprøvde gleder. Runde to når ikke de høydepunktene i kjærlighetsskildringen som Omar Rudberg og Edvin Ryding traff med sin nydelige forelskelse i sesong 1. Og det lugger enkelte plasser i det hovedmanusforfatter Lisa Ambjörn stapper de seks episodene med noen såpete sideplott og enkle antagonister. Men hovedpersonene er fremdeles godt TV-selskap. Serien har beholdt sitt medmenneskelige blikk for mental helse, vennskap og ektefølt kjærlighet. Og den høster et stemningsfullt særpreg fra en estetisk sans og en musikalsk flyt som byr på flere lekre scener. *Spoileradvarsel: Nedenfor kommer det litt informasjon om handlingen i «Young Royals» sesong 1.* ANMELDELSE: Young Royals – Ekte og troverdig HIGH SCHOOL-SJANGEREN LEVER: Ved siden av hovedhistorien tar «Young Royals» seg tid til flere scener og konflikter vi kjenner godt fra den amerikanske high school-sjangeren. FOTO: Johan Paulin / Netflix Konfliktene står i kø Frustrasjonene og engstelsene er mange for kronprins Wilhelm i starten av sesongen. Han vil ha hevn på dem som har lekket en video av han og Simon. Han er sint på, og i opposisjon mot, kongehuset som ikke vil la han leve som han vil. Han er i dyp sorg over sin døde bror. Og han vet ikke hvordan det blir å møte Simon igjen. Simon har på sin side egne drømmer og utfordringer. Spesielt hans musikalske utvikling får sterk inspirasjon i forbindelse med skolens forestående jubileum. Og i tillegg har kronprinsens tremenning August (Malte Gårdinger), Simons søster Sara (Frida Argento) og kronprinsens gode venn Felice (Nikita Uggla) både håp og hemmeligheter som gjør skolelivet fullt av drama på både dagtid og nattetid. ANMELDELSE: The White Lotus S2 – Treffsikker satire fra luksushotellet Rammen rundt Hillerskas kommende 120-årsmarkering blir brukt forutsigbart for å samle konfliktlinjer og spenning opp mot sine klimaks. Det gir serien en god anledning til å rette betimelig skyts mot utdaterte tradisjoner og konservative krefter, men for noen av handlingstrådene blir det en ujevn og uforløst reise mot denne tidlig markerte finalen. Det er også noen av de personlige konfrontasjonene, oppgjørene med skolens fryktbaserte hierarki og sparkene mot hoffets intolerante holdninger og innblandinger, som ikke blir like kraftfulle som en kunne ønske seg ut fra den sterke grunnhistorien som ble lagt i sesong 1. Og når jeg først trekker frem mine innvendinger. Egenreklame med skjermrulling gjennom Netflix-appen og en litt anstrengt referanse til «Netflix & chill» blir litt for påtagelig produktplassert i en ellers fin scene. ANMELDELSE: The Bear – Et fantastisk stykke TV VAKKER I NÆRBILDENE: «Young Royals» fyller ofte Netflix-skjermen med vakre nærbilder av kropper badet i naturlig lys. Her skaper serien både stemning og intimitet. FOTO: Johan Paulin / Netflix Stemningsfull og vakker i nærbildene Omar Rudberg gjør igjen en veldig fin hovedrolle som Simon. Han har et vesen og en lunhet som gjør det til en ekstra hjertevarm opplevelse å se Simon med familie og venner. Han gjør musikkscenene til en av seriens attraksjoner. Og i kjærlighetsscenene spiller han med en tilstedeværelse og en intimitet som griper. Han og medhovedrolleinnehaver Edvin Ryding har en fin kjemi sammen. Og seriens fotografer og regissører har gjort en veldig fin jobb med å fange denne hardt tilkjempede kjærligheten gjennom tette nærbilder, sanselige kamerabevegelser og en stemningsfull bruk av naturlig lys. Og dette er en serie som har funnet sin egen stil. Med pulserende synthlandskap og hyppig bruk av popmusikk er lydsiden en viktig stemningsmarkør som gir serien flyt og energi. Bruken av ærverdige kulisser og moderne festkultur gir serien flere stilige motiv. Og glimt av den skandinaviske sosialrealismen får være en kontrast som minner oss på at dette beskyttede kostskolelivets fasader både ligger tett ved og helt fjernt fra den svenske hverdagen – selv om jeg gjerne skulle sett serien gjøre mer ut av den kontrasten i sesong 2. Blandingen av forseggjort estetikk, saftig studentdrama og tydelige kjærlighetsbudskap gjør at «Young Royals» fortsetter å være godt sofaselskap for dem som ble fenget av sesong 1. Sesong 2 låner i overkant mye fra Hollywoods enkle sjangermanualer, og er ganske forutsigbar i vendingene, men serien er stort sett velspilt, oppriktig og stemningsfull nok til å tåle klisjeene. «Young Royals» sesong 2 er ute på Netflix. Anmeldelsen er basert på alle 6 episodene.

Om SERIEN Young Royals

Slippdato: 01.11.2022

Sesong: 2

Regi: Rojda Sekersöz

Utgiver: Netflix

Serieskaper: Lisa Ambjörn, Lars Beckung og Camilla Holter

Aldersgrense: 13 år

Sjanger: Drama, Romantikk, TV-Serie



