Filmpolitiets store påskeguide

Den unge og rike Talitha Campbell (Céline Buckens) blir arrestert for det mulige drapet på skolevenninnen Hannah Ellis (Abra Thompson), og det setter i gang en rettsprosess som blottstiller de rikes maktarroganse i møte med politi og advokater.

Saken får umiddelbart stor oppmerksomhet, fordi Talitha er datteren til en mektig eiendomsutvikler. Og med klassekamerater som også har foreldre i toppen av britisk politikk, så serveres vi en saftig blanding av rettspåvirkning, gamle hemmeligheter og fordommer både mot de bortskjemte og arbeiderklassen.

«Showtrial» blander rettsdrama med en mordetterforskning, men lykkes dessverre ikke helt med å gripe med noen av sjangergrepene.

Her blir det en del tilbakeblikk for å fortelle bruddstykker av historien, og «Showtrial» sjonglerer flere konflikter – både relevante og mindre relevante – for å bygge spenning. Men det blir ikke spennende, det blir seigt.

Historien beveger seg langsomt og klarer ikke å trekke oss inn i verken sosiale ulikheter, drapsetterforskning, et mulig justismord eller en advokats kamp mot egen klients destruktive oppførsel på en måte som engasjerer.

Tracy Ifeachor spiller godt i rollen som den sindige advokaten Cleo Roberts, som forsøker å hjelpe Talitha samtidig som hun må vokte seg for sin egen klient. Céline Buckens spiller også kledelig usympatisk og hemmelighetsfull i den andre hovedrollen.

Det samspillet gir «Showtrial» kvaliteter som intrigefylt duell mellom to sterke og interessante rollefigurer, men som krimserie ble dette en skuffelse.

Hvor: Premiere på NRK TV fra fredag 8. april (alle 5 episodene), og på NRK 1 mandag 11. april kl. 21.15.

Den 11.-runden med sjefetterforskeren Vera Stanhope (Brenda Blethyn) er også seriens lengste sesong, med hele 6 filmlange episoder. Dessverre er det også en til tider ganske så kjedelig sesong, hvor den formelbaserte krimoppskriften tværer ut et par plott som ikke på langt nær har nok driv og spenning til å holde meg interessert i 90 minutter.

Jeg vet at mange liker Brenda Blethyns hjertegode og sjarmerende ærlige tolkning av Vera veldig godt. Jeg har selv også fått mer og mer sansen for rollefiguren gjennom de mange sesongene. Og også denne gangen er det flere gode scener, i hver episode, hvor etterforskerens omsorg, kløkt, humor og ujålete stil skinner gjennom skylaget i Northumberland.

Lun kollegaprat, om alt fra biler til bakst, og hverdagsvakre eksteriørscener fra det kystnære landskapet er også med å gi denne serien sin sjarm.

Men i denne runden er det kun to av seks episoder (nr. 1 og nr. 4) som holder god krimstandard, og som leverer en mordetterforskning og et rollegalleri som klarer å engasjere.

Ellers er dette langdryg samlebåndskrim, med forutsigbare vendinger og monotone avhør. Og selv om etterforskningene plukker opp flere troverdige frustrasjoner, så er det lite tematisk gjennomslagskraft i skildringen av de hverdagsgrå skjebnene som så ofte rammer både ofre, mistenkte og pårørende i dette sosialrealistiske krimuniverset.

Er du glad i «Vera», så får du virkelig fylt opp TV-egget med ni nye timer i år. Men for meg ble dette påskens seigeste og kjedeligste krim.

Hvor: Premiere på NRK TV fra fredag 8. april (alle 6 episodene), og på NRK 1 søndag 17. april kl. 20.55.

STERK HOVEDROLLE: Kate Winslet spiller glimrende som den slitne detektiven Mare Sheenan, som må løse en vanskelig drapssak i en amerikansk småby hvor alle kjenner alle. FOTO: HBO Nordic

Ferske krimtips på strømmetjenestene

Det er ikke bare i påsken at det slippes krim. Det siste året har gitt oss mange høydepunkt, som nå ligger klar til nytelse rundt om i strømmetjenestene rikholdige krimhvelv.

«Mare of Easttown» (HBO Max): Kate Winslet lager hverdagsgrå krimkunst i rollen som Mare Sheenan. En politietterforsker i en småby hvor skillene mellom jobb og privatliv knapt eksisterer.

Her er det mer enn nok næring i jordsmonnet til at det er interessant å marinere en saktegående drapsetterforskning i småbyslarv, gamle hierarki, tynnslitte familiebånd og vonde hemmeligheter.

ANMELDELSE: Mare of Easttown – hverdagsgrå krimkunst

«Only Murders in the Building (Disney+): Selena Gomez, Steve Martin og Martin Short spiller godt i en treffsikker, lun og fengende «true crime»-parodi. Stikkordene er mord, tre nysgjerrige naboer og en podkast.

ANMELDELSE: Only Murders in the Building – Humreverdig krimhygge

«Kastanjemannen» (Netflix): «Nordic noir»-bryteren skrus opp til elleve når «Forbrytelsen»-skaper Søren Sveistrup lager forseggjort Netflix-serie av sin egen krimroman «Kastanjemannen».

Du har nesten sett denne mørke seriemorderjakten før, men heldigvis vasser «Kastanjemannen» så selvsikkert i klisjeene at det blir ganske så god krimunderholdning av det likevel.

ANMELDELSE: Kastanjemannen – Nordisk noir på full guffe

(Krimtipsene fortsetter under bildet)

TÅLER REGN: Alan Ritchson spiller bokhelten Jack Reacher som en blanding av Sherlock Holmes, MacGyver og litt 80-talls Arnold Schwarzenegger – alt med litt glimt i øyet. FOTO: Prime Video, Amazon Studios

«White Lotus» (HBO Max): Dette er en HBO-serie som blander krim, komedie og kleinhet i et satirisk oppgjør med privilegerte menneskers destruktive smålighet. Alt satt til et luksushotell på Hawaii, og rammet inn av et mystisk dødsfall.

ANMELDELSE: White Lotus – Sol, strand og brekkekle rikfolk

«Reacher» (Amazon Prime): Bokhelten Jack Reacher har nå fått sin egen TV-serie. Dette er «tøffing ordner opp»-action som blander hevn og drapsetterforskning. Perfekt sofaunderholdning for dem som liker slagkraftige etterforskere.

ANMELDELSE: Reacher – Actionkrim med glimt i øyet

«Lupin» (Netflix): Gentlemanstyven Arsène Lupin var påskekrim på NRK TV allerede i 1982. 40 år senere har Netflix modernisert den franske bokhelten i en hevnhistorie om en kul og karismatisk mestertyv i Paris.

ANMELDELSE: Lupin – Stjeler med stil

«Mayor of Kingstown» (Paramount+): Med en opplagt Jeremy Renner («Hawkeye») i hovedrollen, er dette et fengslende krimdrama om en by hvor fengselsindustrien er det viktigste levebrødet. Og i Kingstown er det vanskelig å skille det som foregår bak murene fra hverdagslivet på utsiden. Serieskaper er Taylor Sheridan, som også står bak «Yellowstone» og «1883».

ANMELDELSE: 1883 – Billedskjønn og blodig westernserie

FRA FIENDE TIL ELSKER? Fiendene Kate (Simone Ashley) og Anthony (Jonathan Bailey) får mye med hverandre å gjøre i løpet av «Bridgerton» sesong 2. FOTO: Netflix.

En krimfri påske?

Det finnes selvsagt utmerkede løyper for dem som vil unngå innbitte detektiver, skyldige butlere og nedgravde hemmeligheter. Her er noen ferske godbiter for dem som vil kjøre krimfritt i påsken.

«Bridgerton» S02 (Netflix): Sesong 2 av «Bridgerton» er deilig underholdning. En saftig og skamløs såpeopera som aldri forsøker å unnskylde hva den prøver å være – pur eskapisme.

ANMELDELSE: Bridgerton S2 – Unnskylder seg aldri – og jeg elsker det!

«Basic Bitch S03» (Discovery+): Verdens beste jenter er tilbake i en ny sesong av «Basic Bitch». Den norske serien, som handler om helt vanlige jenter som forsøker å finne seg selv, er et slags kjærlighetsbrev til jentene som ikke er så flinke.

Her blandes høy putefaktor, hjertevarme, kleine situasjoner, romantikk og lun humor.

ANMELDELSE: Basic Bitch S3 – Et herlig gjensyn med bestejentene

(Serietipsene fortsetter under bildet)

KASKO: Komiker Jonis Josef spiller Jamal som fortviler seg inn i forsikringsbransjen. FOTO: Lars Olav Dybvig / TV 2.

«Kasko» (TV 2 Play): Komiker, skuespiller og serieskaper Jonis Josef har med «Kasko» laget en tilskrudd og treffsikker komedie.

Hverdagsrasisme, integrering, jakten etter å finne seg selv er tematikk i denne komedien, som også har en mer eksistensiell klangbunn som sier noe om den firkanta boksen av A4-liv vi lever i.

ANMELDELSE: Kasko – Tilskrudd og treffsikker komedie

«Ein britisk skandale» (NRK): Skilsmissen til hertugen og hertuginnen av Argyll er den berømte britiske skandalen som skildres i dramaserien «Ein britisk skandale».

Norske Anne Sewitsky har regissert. Claire Foy stråler som skandaløs hertuginne. Og serien oser over av en dekadent tidskoloritt fra spesielt 50- og 60-tallet.

ANMELDELSE: Ein britisk skandale – Claire Foy stråler som skandaløs hertuginne

«Reservation Dogs» (Netflix): Serieskaperne Sterlin Harjo og Taika Waititi har laget et tilbakelent, friskt og kult serieunivers som tåler både fjasete sketsjhumor, kvass samfunnskritikk og stemningsfulle blikk på sosiale problem. Rett og slett en sorthumoristisk serieperle.

ANMELDELSE: Reservation Dogs – Amerikanske drømmer og amerikanske realiteter