2021: Årets beste TV-serier

The Underground Railroad

KRUTTSTERK HOVEDROLLE: (huso Mbedu er gnistrende god som hovedpersonen Cora Randall i Barry Jenkins formidable dramaserie «The Underground Railroad». FOTO: Kyle Kaplan/Amazon Studios

Oscar-vinner Barry Jenkins («Moonlight») har laget et gripende stykke kunst med «The Underground Railroad» – en poetisk og engasjerende miniserie som blottstiller og utforsker den amerikanske rasismens røtter.

Den underjordiske jernbanen var i virkeligheten navnet på et nettverk av hemmelige ruter og hus hvor slaver fikk hjelp til å rømme fra Sørstatenes plantasjer på 1800-tallet.

I denne oppdiktede historien, basert på Colson Whiteheads Pulitzer-vinnende bok, har disse rutene blitt til en faktisk underjordisk jernbane, og vår hovedperson Cora Randall (Thuso Mbedu) bruker den til å flykte fra lenkene mot friheten.

ANMELDELSE: The Underground Railroad – smeller i mellomgulvet

Det er likheter til «The Handmaid’s Tale» i måten vold, tragedier og umenneskelighet skildres med estetisk finesse i nøye komponerte scener.

Og i Thuso Mbedus intense og sterke hovedrolle, føres vi gjennom en tålmodig oppbygd historie som lag på lag bygger innsikt og innlevelse opp mot et klimaks som virkelig smeller i mellomgulvet.

Kan strømmes på: Amazon Prime Video

Mare Of Easttown

STERK HOVEDROLLE: Kate Winslet spiller glimrende som den slitne detektiven Mare Sheenan, som må løse en vanskelig drapssak i en amerikansk småby hvor alle kjenner alle. FOTO: HBO Nordic

Kate Winslet lager hverdagsgrå krimkunst i rollen som Mare Sheenan. En politietterforsker i en småby hvor skillene mellom jobb og privatliv knapt eksisterer.

«Mare Of Easttown» er en dramakrimserie som er opptatt av innbyggerne sine, med tålmodig fokus på deres relasjoner, håp, synder, hverdagstragedier og sosiale utfordringer.

ANMELDELSE: Mare Of Easttown – hverdagsgrå krimkunst

Her er det mer enn nok næring i jordsmonnet til at det er interessant å marinere en saktegående drapsetterforskning i småbyslarv, gamle hierarki, tynnslitte familiebånd og vonde hemmeligheter.

Alt holdt i et gråtonet, realistisk og akkurat passe sorgmuntert uttrykk. Resultatet er en forseggjort småbykrim med et engasjerende krimplott og et fengende rollegalleri.

Kan strømmes på: HBO Max

WandaVision

FARGE-TV: «WandaVision» lekte med amerikanske komedietradisjoner på fornøyelig vis. Og klarte å kombinere fiffig form med fengende innhold. FOTO: Disney+.

Den første TV-serien fra Disney+ med Avengers-helter ble en sprudlende serie som kombinerte action, sorgbehandling, nye skurkefjes og en morsom lek med amerikansk TV-historie.

I senter for det hele sto Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), som i etterkant av hendelsene i storfilmen «Avengers: Endgame» hadde mye å prosessere.

ANMELDELSE: WandaVision – Sånt liker vi Marvel-fans!

Wandas mektige krefter og store traumer ble en emosjonelt sterk arena hvor MCU fikk tid til å trekke pusten, reflektere rundt konsekvenser og bygge opp noen avanserte konfliktlinjer for de kommende blockbusterfilmene.

Serien er en hommage til klassiske amerikanske TV-serier og skifter uttrykk og stil i hver episode. Komplett med artige TV-reklamer for alt fra Stark Industries-brødrister, til Strucker-klokke og velværeproduktet Hydra Soak. Sånt liker vi Marvel-fans!

Og ved siden av gode rolleprestasjoner av både Wanda og Vision, serverte Kathryn Hahn en av årets kuleste TV-bekjentskaper i den herlige naboen Agatha.

Kan strømmes på: Disney+

It’s a Sin

SPRUDLER AV ENERGI OG KJÆRLIGHET: Ritchie Tozer (Olly Alexander) er en av hovedpersonene vi følger gjennom London på 80-tallet. FOTO: HBO Nordic

«It’s a Sin» er en aldeles nydelig serie full av latter, herlige personligheter, provoserende stigmatisering og tårevåte avskjeder.

Anført av et glimrende skuespillergalleri males det et skarpt og dypt menneskelig bilde av hvordan aidsepidemien rammet Storbritannia på 80-tallet.

ANMELDELSE: It’s a Sin – En aldeles nydelig serie

Serieskaper Russell T. Davies («Dr. Who», «Years and Years») skildrer med stor kjærlighet kontrasten mellom den berusende frihetsfølelsen London tilbød unge homofile på 80-tallet, og den overhengende frykten som en ukjent og livsfarlig sykdom skapte.

Musikken, dansegulvene, den frekke britiske humoren og den rå selvrealiseringstrangen gir serien en drivende oppstemt puls som gjør at det sprudler på skjermen.

Og selv om konservativ homofobi og flere dødsfall river i hjertet underveis, så mister aldri serien sin ukuelige livsglede.

Dette er rett og slett en knallgod miniserie som både beveger, gir innsikt og underholder. Og vi lettrørte får skylt godt gjennom tårekanalene.

Kan strømmes på: HBO Max

Succession S03

EN AV HOLLYWOODS BESTE BANNERE: Det å høre Brian Cox (i rollen som Logan Roy) si «Fuck off» har blitt en av «Successions» signaturtrekk. Han skuffer ikke i sesong 3. FOTO: David M. Russel HBO ©2020

Etter en litt seig og repeterende start på sin tredje sesong, så eskalerte «Succession» på deiligste, drøyeste, morsomste og mest såpete vis på tampen av TV-året.

Familiekranglingens førstefamilie leverte en ny runde høydramatisk maktkampsatire og breial barnslighet fra toppen av den amerikanske medienæringskjeden.

ANMELDELSE: Succession – Knallgod maktkampsatire

Gjengen giret opp på alle fronter og dundret stilsikkert mellom penisbilder, presidentkandidater, sammenbrudd og saftige intriger.

Det Emmy-vinnende prestisjedramaet glitret med fantastisk vignettmusikk, fengende skuespillerprestasjoner, nydelige kulisser og alvorlige ansikter badet i sollys helt der oppe på skyskrapernes vinduskontor.

Alt satt i deilig kontrast til elendige avgjørelser, morsomme skråblikk, grusom menneskebehandling og overdoser med teit skolegårdskrangling.

Kan strømmes på: HBO Max

The Beatles: Get Back

LEGENDARISK: The Beatles spiller sin aller siste konsert i «The Beatles: Get Back». Foto: Courtesy of Apple Corps Ltd.

2021 ble et nydelig år for historiske musikkdokumentarer. På film har vi gledet oss stort med både Questloves «Summer of Soul» (Disney+) og Todd Haynes «The Velvet Underground» (Apple TV+). På seriefronten fikk vi i høst en godbit som både var tidlig reality-TV, årets beste sakte-TV og som ga oss en helt nydelig innsikt i hvordan noen av popmusikkens beste låtskrivere snekret sine låter.

Peter Jacksons dokumentarserie «The Beatles: Get Back» er akkurat den skattkisten som alle tilhengere av «Fab Four» har lengtet etter.

ANMELDELSE: The Beatles: Get Back – En skattekiste

Gjennom tre lange episoder med en samlet spilletid på nesten 8 timer (!) får vi et unikt innblikk i både den musikalske skaperprosessen og den indre dynamikken blant medlemmene i tidenes største og mest betydningsfulle band.

Den gamle myten om at det skal ha vært en veldig dårlig stemning mellom John, Paul, George og Ringo mot slutten av gruppas eksistens, slår ettertrykkelig sprekker. I denne fantastiske serien fremstår de nemlig som fire gode kamerater i en rekke situasjoner fulle av smil, latter, sprudlende energi og kraftfull kreativitet.

Og de seiglivede mytene rundt Yoko Ono som en slags destruktiv årsak til bandets brudd får også noen meget betimelige never i fleisen.

Kan strømmes på: Disney+

Ted Lasso S02

SER MEGET BRA UT: Ted Lasso fortsatte å begeistre oss med mange nydelige scener, såre øyeblikk, hjertevarme historier og festlige frisørtimer. Og Sam Obisanya (Toheeb Jimoh) har blitt en stor TV-favoritt. FOTO: Apple TV+

Denne fotballkomedien viste seg å handle om mye mer enn bare kulturforskjeller mellom amerikansk og britisk idrett.

«Ted Lasso» har vært en oase av hjertevarme, humør og positiv støtte, og hver episode har vært som å få en lang god klem.

Etter en glimrende sesong 1, klarte denne serien å utvikle seg enda noen hakk i årets oppfølgingssesong. Gjennom flere kruttsterke enkeltepisoder fikk vi flere lag til denne lune, vemodige og modige seriekaken som er «Ted Lasso». Og rollegalleriet fortsatte å blomstre.

«Ted Lasso» viste seg også som en modig serie som tør å vise hvordan de beste intensjoner kan føre venner ned mørke veier. Og serien turte å gi plass til det vanskelige og vonde uten at humoren eller «feelgod»-faktoren måtte vike i møte med alvoret.

Det er selvsagt også nok ballspill, fotballreferanser og gjesteopptredener her til at også PL-nerdene kan kose seg.

Kan strømmes på: Apple TV+

Pørni

SERIESKAPER OG HOVEDROLLE: Henriette Steenstrup er Pørni. FOTO: Marius Bjellebø / Viaplay.

Varm og lun, sår og trist, komisk og genuint morsom – «Pørni» er en herlig dramedie om hverdagsliv, sorg, kjærlighet og familie.

Dette er en serie som gir et skråblikk på hvordan foreldrerollen kan være både vanskelig og givende. En serie som ikke er redd for å være trist, men som aldri blir direkte mørk.

ANMELDELSE: Pørni – en herlig dramedie

Henriette Steenstrup har en lang karriere som komiker og skuespiller bak seg. Når hun nå debuterer som både manusforfatter og serieskaper, har hun laget en serie som bobler over av livsglede og håp for fremtiden.

I den travle alenemoren med et heftig temperament og et stort hjerte, har Steenstrup skrevet en rolle som er perfekt for seg selv. Og etter å ha slukt hele sesongen av denne nydelige dramedien, kan jeg konstatere én ting – jeg elsker Pørni.

Kan strømmes på: Viaplay

Reservation Dogs

ET HINT AV TARANTINO: Serienavn og bekledning minner om Tarantinos debutfilm, men der stopper likhetene. Willie Jack (Paulina Alexis), Elora (Devery Jacobs), Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai) og Cheese (Lane Factor) er fire ungdommer som drømmer om å komme seg bort fra reservatet i Oklahoma og til solfylte California. FOTO: Disney +

«Reservation Dogs» er en sorthumoristisk serieperle som engasjerer med en herlig opprørsk energi.

Serieskaperne Sterlin Harjo og Taika Waititi («Thor: Ragnarok») har laget et tilbakelent, friskt og kult serieunivers som tåler både fjasete sketsjhumor, kvass samfunnskritikk og stemningsfulle blikk på sosiale problem.

ANMELDELSE: Reservation Dogs – en sorthumoristisk serieperle

Satt til et reservat i Oklahoma. Og med USAs elendige behandling av den nordamerikanske urbefolkningen som tematisk bakteppe, er dette en serie som har mye på hjertet.

Gjennom sine unge og fremmedgjorte hovedpersoner, sin systemkritiske grunnholdning og et fengende soundtrack så er «Reservation Dogs» en serie som sprudler av undergrunn og meget gjenkjennelige outsiderfølelser.

«Reservation Dogs» har en rå formidlingsglede som gjør at den virker ti ganger mer gira på å spre sitt budskap, enn storparten av de glatte halvtimeskomediene som renner ut fra Hollywood-fabrikken.

Kan strømmes på: Disney+

Arcane: League of Legends

FABELAKTIG STEMMESKUESPILL: Ella Purnell låner både sjarm, djevelskap og sårhet til Jinx sin stemme i «Arcane: League of Legends». FOTO: Netflix.

Årets beste serie er animasjonskunst på sitt ypperste.

Serien gir oss tilblivelseshistorien til to av de mest populære figurene i det megapopulære spillet «League of Legends». Men «Arcane» er ikke bare for dem som elsker å spille «LoL» – dette er en mesterlig fortalt historie om kjærlighet, traumer og tap.

Animasjonsserien skildrer en rik eventyrverden med en visuell kreativitet som vitner om stor skaperglede og kunstnerisk frihet.

ANMELDELSE: Arcane: League of Legends – animasjonskunst på sitt ypperste

I dette spennende steampunkuniverset møter vi søstrene Vi og Powder (aka Jinx). De er foreldreløse småbanditter som etter et mislykket husran havner midt i en floke av makt og politikk, og vitenskap og magi. Hendelser som får store konsekvenser for det nære forholdet deres.

Det er det franske animasjonsselskapet Fortiche Production, som har samarbeidet med Riot Games i lang tid, som står bak animasjonen.

Ved å kombinere 3D-animerte figurer med håndtegnet 2D-animasjon gir de «Arcane» en unik stil og et malerisk uttrykk som ser helt fantastisk ut. Og gjennom sin lek med lys og skygge, og kreative bruk av ulike kameravinkler og perspektiver, har kunstnerne i Fortiche rett og slett skapt magi.

Kan strømmes på: Netflix